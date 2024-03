Diputada Choque: “Evo está loco, yo he sido censista en 2012 y no me dieron gorra, ni chaleco”

La diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de la fracción ‘arcista’, Deysi Choque, calificó de ‘loco’ al expresidente Evo Morales que realizó una serie de observaciones al censo de este 2024 que realizó el Instituto Nacional de Estadística (INE). Por ejemplo, dijo que los agentes censales no tenían chalecos o gorras, ni refrigerio.

Choque pidió a Morales informarse con datos exactos de cuanto se gastó en este censo y le recordó que, en el censo de 2012, cuando él estaba en el gobierno tampoco dieron gorras y chalecos a los censistas.

“Primero que se entere de cuanto se ha gastado en este censo, no son 140 millones como él dice (…) Lo otro que debo decirle al señor Evo Morales es que yo he sido censista voluntario en 2012 y he sido jefe de sector, a mí y a los censistas que estaban a mi cargo no nos dieron gorra, chaleco, agua, comida, ni nada, con que moral puede hablar este señor”, cuestionó la parlamentaria.