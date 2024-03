Bolivia descarta arbitraje y buscará acuerdo con farmacéutica por el caso vacunas rusas

El procurador general del Estado, César Siles, confirmó que Rusia exige al país el pago de 27 millones de dólares por la compra de las vacunas anticovid "Sputnik-V" y afirmó que se analizan otros caminos para evitar una posible demanda del país europeo y llegar a un acuerdo con la farmacéutica Human Vaccine de esa nación.

En conferencia de prensa, la autoridad boliviana afirmó que "antes de un litigio" ya entabló conversaciones con la contraparte rusa y se llegaron a "muchos entendimientos".

"Antes del litigio nos sentamos con el Ministerio de Salud, con el CEASS (Central de Abastecimiento y Suministros de Salud), obviamente con la contraparte rusa por la vía virtual, por la distancia, intervino también la Cancillería en las reuniones, y hemos llegado a muchos entendimientos", señaló Siles.

Afirmó que la farmacéutica rusa "entendió" que Bolivia no necesita las vacunas y el país europeo expresó su intención de mantener las relaciones comerciales con Bolivia.

El Procurador, en ese sentido, afirmó que ni el Gobierno boliviano ni la contraparte rusa tienen la intención de iniciar un litigio internacional.

"La posición boliviana es que no vamos a ir a un arbitraje porque no hay motivo para ir a un arbitraje, ellos tampoco quieren demandarnos en arbitraje, y tampoco vamos a recibir las vacunas porque no las necesitamos ahora", aseveró.

Siles explicó que la controversia nace a raíz de que, en diciembre de 2023, la farmacéutica rusa solicitó al CEASS garantizar la recepción y costos de envío de las vacunas rusas que serían enviadas a Bolivia.

Sin embargo, el país explicó que a esas alturas ya no necesitaba las vacunas, pues ya había garantizado la cantidad suficiente para la inoculación de toda su población. Afirmó que el contrato señalaba que el envío de las Sputnik-V debía realizarse en 2021.

"El argumento legal ahí es que el Gobierno ruso tenía que haber enviado los tres lotes que ahora nos quieren enviar hasta mayo de 2021 y no lo ha hecho, a pesar que necesitábamos las vacunas en ese momento, no lo han hecho (...) Lo han querido enviar en 2023, poco tarde para nosotros, muy tarde para nosotros, ya no las necesitamos y de eso también es consciente la empresa rusa para llegar a un acuerdo que seguramente va a cerrar rápidamente este contrato", anunció Siles.