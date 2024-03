"Evistas" dice que Morales será presidente "a las buenas o a las malas"

Los sectores afines al expresidente Evo Morales amenazaron este miércoles con "una convulsión social" desde mayo para derrocar al Gobierno del presidente Luis Arce y exigir la renuncia de los vocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), bajo la consigna de que Morales será presidente "a las buenas o a las malas".

"El bloqueo está cerquita, cuidado Lucho (Luis) Arce se esté escapando como Gonzalo Sánchez de Lozada del país (2003) con su maleta cargadita de lo que está robando.¡Tanto desfalco en los ministerios y tanta plata que se está prestando y está robando! ¡Cuidado! Le estoy diciendo a la opinión pública, se está acercando la caída de Lucho Arce y David Choquehuanca", amenazó el dirigente de la "evista" Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Ponciano Santos, rodeado por dirigentes de otros sectores.

Santos reveló que Morales convocará a esta movilización para impedir el supuesto plan de proscribir al Movimiento Al Socialismo (MAS), tras que el ente electoral rechazara el registro de la directiva electa en el fallido congreso de Lauca Ñ, de octubre de 2023, por incumplimiento de varios requisitos de la convocatoria y del propio estatuto orgánico del partido.

"Va a empezar el problema, la batalla en mayo", insistió y advirtió que Arce "va a tener que alistar su maleta para irse".

"Cuidado que Luis Arce se esté victimizando, que no nos esté culpando a nosotros. No queremos escuchar, porque hemos esperado, hemos dado un tiempo para que pueda cumplir y tratar el acuerdo de las fuerzas políticas de las leyes 073 y 075 (contra la prórroga de magistrados), no lo han hecho los diputados arcistas, ahora viene pues, en mayo, la convulsión social. No tenemos miedo. La Confederación Sindical nuevamente va a dar la cara, pero para que se vaya el Gobierno nacional y para que se escape como Gonzalo Sánchez de Lozada", aseguró.

En la conferencia de prensa un periodista preguntó al dirigente: "¿ustedes estarían pidiendo la renuncia del presidente a partir de mayo?".

"¡Qué más podemos esperar si no cumple!", respondió y continuó: "No hace respetar la Constitución, no respeta la Constitución.¡Qué más podemos esperar! ¡Qué puede esperar el pueblo boliviano! Que resuelva pues, entonces, que resuelva los problemas estructurales del país; no resuelve, va a tener que irse, pues, de la silla presidencial".

Lea también: Comité Cívico Popular culpa a Evo por conflicto en el MAS y dice que lo pone "en riesgo"

El también dirigente "evista" Humberto Claros cuestionó si la reciente entrega de armamento a la Policía está vinculada a un golpe de Estado.

"La pregunta es ¿está en pie, en camino, un nuevo golpe de Estado desde la Policía o un nuevo autogolpe desde el mismo gobierno?, ¿por qué se está equipando con armamento militar a la Policía?, cuando por normativa el armamento militar de alto calibre no puede ir a la Policía Boliviana, sino a las Fuerzas Armadas. Entonces, son preguntas y cuestionamientos que nosotros tenemos que hacerlos de manera que se sospecha mucho de esa situación", dijo.

Antes, el exdirigente de la Asociación Departamental de Productores de Coca (Adepcoca), Arnold Alanes, amenazó con una sublevación en contra del gobierno nacional.

"Compañero Luis Arce Catacora no juegues con fuego. La sublevación del pueblo se viene. Te estás pasando. Están utilizando el poder, el Poder Judicial a gusto y criterio (...). Nos vamos a levantar hasta las últimas consecuencias. Y, repito, la sublevación del pueblo sin la participación de las Fuerzas Armadas no es golpe de Estado", amenazó en una declaración a la prensa en plaza Murillo el 21 de marzo, junto con el exprocurador Wilfredo Chávez y otros seguidores de Morales.

Los dirigentes también apuntaron a los vocales del TSE como los responsables de intentar inhabilitar a Morales, a pesar de que ya una sentencia constitucional le impide volver a postular a la presidencia.

Santos advirtió que si los vocales del TSE no reconocen el congreso de Lauca Ñ también "tendrán que alistar sus maletas e irse a sus casas".

Por decisión del TSE, el MAS debe convocar a un nuevo congreso hasta los primeros días de mayo para renovar su directiva, una de las condiciones previas para participar en las elecciones generales de 2025.

Si el MAS no renueva su directorio podría perder su personería jurídica; no obstante, Santos dijo que el congreso fue legal y descartó la posibilidad de convocar a otro cónclave y afirmó que "Evo Morales va a ser presidente 2025, si quieren a malas, si quieren a las buenas, así clarito".

Fue por esa postura que a inicios de mes el Pacto de Unidad opuesto a Morales y que aglutina a las organizaciones sociales fundadores del MAS-IPSP, convocó a un nuevo congreso para el 3, 4 y 5 de mayo en la ciudad de El Alto.