La Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (Felcn) destruyó 50 fábricas de cocaína en el trópico de Cochabamba... Ver más 50 fábricas de droga fueron destruidas en menos de una semana en el trópico

El presidente Luis Arce aseguró que el país no tolerará amenazas de personas que buscan el poder a toda costa. Ver más Arce: "Bolivia no tiene un dueño, no va a tolerar las amenazas"

Los militantes del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala “evistas” se reúnen en Yapacaní, Santa Cruz, para celebrar... Ver más Evistas se reúnen en Yapacaní para celebrar el 29 aniversario del MAS