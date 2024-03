Arce afirma que Bolivia no va a tolerar las amenazas de “nuevos golpistas”

El presidente Luis Arce, afirmó ayer que el país no tolerará las “amenazas” de los nuevos “golpistas” que buscan retornar al poder “por las buenas o por las malas”.

Durante su discurso por los 412 años de fundación del municipio cruceño de Vallegrande, el primer mandatario aseveró que algunos grupos quieren “dinamitar el camino de la industrialización”.

“Sepan que el pueblo no va a permitir que ningún interés individual se ponga por encima del bienestar de la patria. Bolivia no tiene un dueño, Bolivia no va a tolerar las amenazas de los nuevos golpistas que quieren hacerse del poder por las buenas o por las malas. Van a recibir una respuesta del pueblo boliviano”, afirmó.

Los dichos del jefe de estado se dan en medio de una pugna con el ala “evista”, que durante la semana advirtió con protestas si se inhabilita a Evo Morales como candidato en las elecciones de 2025.

Ayer, durante el acto del “evismo” por el aniversario del MAS en Yapacaní, el exjefe de Estado insistió que está habilitado para postular en 2025 y convocó a una reunión de emergencia a sus seguidores para este martes en Cochabamba.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) observó el ampliado convocado por el “arcismo” para mayo, en el que buscan retomar la dirección del partido. El Órgano Electoral conminó al MAS a renovar su directiva.

Morales señaló también que planean recuperar a simpatizante del partido azul “confundidos”. Aseveró que mucho de los seguidores del MAS, entre ellos alcaldes y dirigentes son sometidos a abusos por parte del Gobierno por obras.

Ayer, el presidente Arce resaltó que gracias al pueblo y a la decisión de retomar el Modelo Económico, Social, Comunitario Productivo (MESCP), el país superó el “nefasto legado” que dejó el anterior gobierno y ahora la finalidad de su gestión es consolidar a “una Bolivia industrial”.

Señaló que además de compartir los avances en esta construcción de la Bolivia industrial, también es necesario advertir “los peligros que tenemos que enfrentar para poder preservar la estabilidad económica de la Patria”.

“Logramos estabilizar la economía y recuperar el crecimiento de la Patria”, sostuvo el Presidente.

El presidente Arce llegó a Vallegrande, cerca al mediodía, acompañado por la ministra de la Presidencia, Marianela Prada, y el ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño.





TSE: MAS tiene hasta el 21 de abril



La vocal del Tribunal Supremo ELectoral (TSE) Dina Chuquimia afirmó ayer el MAS tiene hasta el 21 de abril para cumplir la resolución electoral que conminó al partido a renovar la Dirección Nacional.

“Tienen un plazo de 25 días calendario desde la notificación. Si no cumplen se hace una conminatoria, si no cumplen la tercera es la pérdida de personería jurñídica de la organización política”, afirmó Chuquimia a DTV.