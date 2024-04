Decomisan 1.500 kilos de pescado y mariscos en mal estado y de contrabando

Durante los controles por la "Semana Santa", el Viceministerio de Defensa de los Derechos del Usuario y del Consumidor (VDDUC) decomisó 1.500 kilos de pescado y mariscos de contrabando y en mal estado en el país.

"Realizamos controles calidad del producto, peso y precio en todos los lugares del país especialmente las capitales del departamento, más El Alto, y como resultado podría señalar que aproximadamente como 1.500 kilos de pescados y mariscos han sido sacados del mercado", informó este domingo el titular de esa cartera de Estado, Jorge Silva.

En conmemoración a la celebración cristiana y católica de la "Semana Santa" existió gran afluencia de consumidores adquiriendo una variedad de pescados, entre ellos la trucha, pejerrey, ispi, boguitas, carachis, mariscos, entre otros.

Ante esta situación, se reforzaron los controles en los diferentes mercados y puntos de venta en el país y se logró identificar productos de contrabando y otros en descomposición.

"Cuando un producto es de contrabando, no se sabe, el origen de ese producto, no se tiene registro sanitario de producto, sí ha sido desechado en el país de origen. No se conoce la información que debemos conocer los consumidores", añadió.

Remarcó que Defensa del Consumidor no permitirá que pescados o mariscos en mal estado sean puestos a la venta para sorprender algún consumidor.