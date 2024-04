Evo llamó a Gabriela Zapata para que desista del proceso y se declare culpable del delito de trata, denuncia abogado

El abogado Manolo Rojas, que empezó a defender a Gabriela Zapata, afirmó que su defendida recibió llamadas del expresidente Evo Morales para que se desista de seguir el proceso judicial y se declare culpable por el delito de trata y tráfico por la suplantación de identidad del presunto hijo que tuvieron juntos.

Rojas, incluso, señaló que Zapata también recibió llamadas del abogado de Morales, el exprocurador Wilfredo Chávez, con el fin de direccionar el proceso darle fin. Además, denunció que otras acusadas en el caso también fueron convocadas.

A decir del jurista, los registros de las llamadas serán presentadas ante las autoridades jurisdiccionales en una futuras audiencias.

"Es una persona totalmente inocente (Zapata) que ha sido utilizada por el señor Evo Morales, presionada por otras ex autoridades", afirmó el jurista.

El 'caso Zapata' volvió a tomar relevancia al haber dado inicio el juicio que enfrenta la expareja de Morales acusada por los delitos de trata de personas y asociación delictuosa a raíz de la denuncia en su contra que fue interpuesta por el propio expresidente por la presunta suplantación de identidad del supuesto hijo que tuvieron juntos.

En el proceso, se esperaba que Evo Morales y Álvaro García Linera de presenten como a declarar testigos; sin embargo, a pesar de que fueron notificados, no se presentaron ante el juzgado. Ante ese panorama y "presiones externas" la defensa optó por retirar a ambas autoridades de la lista de declarantes.

Semanas atrás, en el inicio de su audiencia de juicio oral, en la Sala Penal Cuarta de Sentencia de La Paz, Gabriela Zapata ratificó que tuvo un hijo con Morales y que, incluso, fue con el exmandatario a anotarlo en el Registro Civil. Además, dio detalles de las "presiones" a la que fue sometida por el Gobierno del líder del MAS para señalar que el supuesto infante habría muerto.

"El que hace todos los actos es mi excompañero (refiriéndose a Morales). Él me ha llevado a que vayamos a hacer el registro. Los dos hemos ido, como ha declarado la oficial de registro civil", dijo Zapata.

Precisó que ese registro se realizó "unos meses después que ha nacido" el hijo.

Además, Zapata relató que el 2016 fue presionada por "altas autoridades" del Gobierno de Evo Morales para salir a declarar que el niño en cuestión había fallecido; sin embargo, afirmó que ella se negó.

"Mi persona se ha rehusado dar esa comunicación para indicar que el niño había fallecido", dijo ante el tribunal.

Lea también: Declaran caso Zapata en reserva y observan que sea en fase de juicio

En otra declaración, Zapata señaló que su detención, el 26 de febrero de 2016, fue pactada con el Gobierno del propio Morales para "justificar la derrota del 21F".

Gabriela Zapata fue detenida, casualmente, cinco días después de realizarse el referéndum conocido como el '21-F', en el que el 51% de la población rechazó modificar la constitución para permitir una nueva repostulación del entonces presidente Evo Morales.

"El día que me iban a detener se comunicó conmigo el doctor (Wálter) Zuleta a quien había conocido por personeros del Gobierno y me indica que si estaba en mi domicilio, porque ya estaba la vagoneta del Ministerio de Gobierno esperando. Voy, avanzo, veo la vagoneta, me paro atrás de ellos y me subo (a la vagoneta), me trasladan a la Felcc y me indican: 'vamos a esperar a la prensa'. Me sacan a los medios indicando que tenía que estar tranquila, que solamente era la situación por la que estábamos pasando y que teníamos que justificar la derrota del 21 de febrero (21F) con esa detención", declaró.