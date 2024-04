Loza señala que Arce está inhabilitado por el Estatuto del MAS, pero se puede modificar para allanar primaria

El senador "evista" Leonardo Loza recordó este lunes que el presidente Luis Arce no cumple con el requisito de 10 años de militancia para ser candidato por el MAS-IPSP, sin embargo, dijo que esto se puede modificar para tener unas elecciones primarias entre el mandatario y Evo Morales.

El Estatuto del MAS, aprobado en 2021, señala que el candidato a Presidente o Vicepresidente en las primarias debe contar con diez años de antigüedad; sin embargo, Arce tiene registrada su militancia desde 2018, es decir que no cumpliría los 10 años.

"No pasa más de siete años de militancia Lucho Arce", señaló Loza, según reporte de radio Pío XII de la Red ERBOL.

"Para ser candidato a presidente, vicepresidente, mínimamente tienes que tener militancia de 10 años y nosotros estamos informados que Lucho Arce no cumple con esa militancia. Ésta inhabilitado, pero se puede trabajar, se puede modificar. Es depende de nosotros, no somos cerrados, no somos egoístas", recalcó Loza.

Afirmó que podrían "hacerle el favor" a Arce con la modificación del Estatuto y derrotarlo en elecciones primarias.

El senador reiteró el desafío de Evo Morales a Luis Arce, para someterse a elecciones primarias y que la militancia masista elija al candidato.

Dijo que si Lucho Arce es capaz de ganarle a Morales, que se atreve "como caballero" a someterse a las primarias.

Desde el "arcismo", ya han surgido voces que rechazan la iniciativa de elecciones primarias con Morales, porque consideran que el exmandatario no puede ser candidato por una sentencia del Tribunal Constitucional. Los "evistas", por su parte, aseguran que su líder puede ser candidato, porque la sentencia menciona la reelección sólo en su parte considerativa y no se refiere a su caso específico.

El "evismo" anunció también que este martes se reunirá su directiva para tratar la conminatoria del Órgano Electoral, de convocar a congreso partidario.