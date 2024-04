Gabriela Zapata difunde supuestos chats con Evo y le acusa de violencia

La Red DTV difundió este martes unos presuntos mensajes de chats enviados por Gabriela Zapata a Evo Morales en octubre del año pasado, cuando le dice al expresidente que no es su esclava y que pedirá una investigación a fondo en el proceso en el que ella es acusada de trata de personas.

Conforme a una publicación de dicho medio, Zapata develó los chats con el exmandatario, mediante los cuales ella le pediría dejar de involucrarla en sus "líos", además de transmitirle una serie de cuestionamientos y acusaciones.

Los textos corresponderían al 8 de octubre de 2023, justamente el día en que iniciaban las notificaciones en el caso de trata y tráfico, causa en la que se encuentra acusada la expareja de Morales.

"Evo, por favor, deja de meterme en tus líos. Yo soy inocente. Estás haciéndome llevar a un juicio el 27 de octubre ¿para qué? Una, la versión que ustedes dieron, y otra la realidad, la realidad que aconteció en 2009 que tú no quieres recordar ni asumir, y otra, lo que presentó el maleante de.... Cuando tú hiciste un proceso de violencia psicológica yo estaba detenida, nunca entendí por qué hiciste ese proceso ¿buscando qué?, no entiendo qué te habrán asesorado los maleantes que hoy te abandonaron. (Además) presentaron un niño falso con ayudada de una jueza, hoy premiada como vocal, hecho suscitado cuando yo estaba detenida. Aun así, tus ministros han ordenado al fiscal blanco premiado como juez que fuerce la acusación en mi contra. Detenida no me permitieron descargar prueba en ningún proceso para defenderme", cita una parte del mensaje replicado por DTV.

Según el periodista Junior Arias, Zapata afirmó a DTV que presentará un video, conversaciones y chats entre ella y su excompañero.

Finalmente, Zapata acusa que se ejerce violencia en su contra y le advierte a Morales que solicitará las pruebas de perito forense. Además, la expareja del expresidente asegura que se defenderá, aunque su vida esté en riesgo.

Luego también le anticipa al presunto teléfono de Evo Morales que pedirá que se realicen pruebas por parte del perito forense, para que se investigue a fondo. "DEJAME EN PAZ o me voy a defender así me maten todo tiene un límite. SOY INOCENTE" es el mensaje enviado por Gabriela Zapata el 8 de octubre del 2023 a horas 09:12.

Según el chat difundido, dicho mensaje hizo que desde el presunto teléfono de Evo Morales se realicen de manera insistente 4 llamadas realizadas a las 12:36 - 12:38 - 12:39 y 12:40 del mismo 8 de octubre del 2023. Zapata no respondió las llamadas.