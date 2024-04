El TSE recuerda que el Movimiento Sin Miedo no tiene personería jurídica

La vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Dina Chuquimia, recordó este martes que el Movimiento Sin Miedo (MSM), en la actualidad, "no existe" pues no cuenta con personería jurídica, por lo que estaría inhabilitado de participar en alguna elección.

"Oficialmente el Movimiento Sin Miedo como partido político en este momento no existe, no tiene un reconocimiento oficial, no tiene personería jurídica con lo que puedan presentarse (a las elecciones)", afirmó Chuquimia entrevistada por RTP.

La autoridad electoral, en ese sentido, afirmó que si el MSM busca volver a la actividad política deberá realizar la solicitud al TSE e iniciar el llenado de libros de militantes.

"Es un procedimiento relativamente largo (...) No hemos recibido ninguna solicitud para pedir la autorización la personería jurídica del Movimiento Sin Miedo", acotó Chuquimia.

El fin de semana, el exalcalde de La Paz, Juan del Granado, anunció el retorno del Movimiento Sin Miedo y anticipó que participará en los comicios para la Alcaldía paceña.

"Claro que vamos a ganar la Alcaldía de La Paz, tenemos tiempo para elegir la mejor candidata o candidato", afirmó Del Granado en un evento público realizado en las últimas horas.

El abogado, en ese sentido, descartó cualquier posibilidad de volver a ser candidato, pero afirmó que será asesor de la persona que sea elegid para postular a la Alcaldía de La Paz.

"Yo voy a ser asesor de esa o ese compañero. El Movimiento Sin Miedo generará nuevos líderes", señaló.

El Movimiento Sin Miedo perdió su personería jurídica en las elecciones generales del 2014, cuando, con Juan del Granado como candidato a la presidencia, no alcanzó el porcentaje mínimo de votos requerido.