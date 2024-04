Arce denuncia que en el Legislativo se tiene "durmiendo" créditos por más de $us 900 millones

El presidente Luis Arce denunció que en la Asamblea Legislativa Plurinacional se tiene "durmiendo" créditos para inversión por más de $us 900 millones, con la intensión de afectar su gestión.

"Los recursos están durmiendo en la Asamblea Legislativa Plurinacional, hoy tenemos más de 900 millones de dólares que están durmiendo en nuestra Asamblea, y más de 800 millones que están durmiendo en el Senado nacional", afirmó en el acto de entrega de obras en El Puente, departamento de Tarija.

Legisladores que responden al expresidente Evo Morales y de la oposición sumaron fuerzas en el Legislativo y bloquearon la aprobación de créditos, pese a un acuerdo político que viabilizó las elecciones judiciales en curso. Este bloque exige el tratamiento de leyes en contra de la prórroga de mandato de magistrados.

Arce denunció que la actitud de estos legisladores afecta al pueblo, porque no pueden canalizarse recursos externos a proyectos, como represas y electrificación rural.

"Tenemos nuestros diputados que están muy conscientes del papel que tienen en la Asamblea de aprobar todo lo que beneficie al pueblo y no entorpecer y enturbiar esa aprobación para que después nos digan que no hacemos nada; conocemos esa estrategia que es propia de la derecha, es un concepto propio de la derecha, cuando hay un Gobierno popular, un Gobierno que hace las cosas para el pueblo, no les gusta que hagamos obras para el pueblo, no les gusta", denunció.

Lea también: Arce dice que "intereses mezquinos" en la ALP "boicotean y estrangulan" la gestión de Gobierno

Hasta fines de marzo, la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) acumuló proyectos de ley sobre financiamiento externo por $us 970,4 millones.

Los legisladores opositores de Comunidad Ciudadana, Creemos y los "evistas" se oponen a dar curso a los créditos en tanto no se aprueben los proyectos de ley 073 y 075 que suspenden los plazos procesales y cesan en sus funciones a las actuales autoridades del Órgano Judicial y del Tribunal Constitucional Plurinacional.

Si bien en la Cámara de Diputados se aprobaron seis proyectos de ley sobre créditos, de estas sólo dos fueron sancionadas por el Senado, el de $us 57.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a 8 carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz - Oruro, y de $us 56.050.000 destinados a la construcción de la carretera Faja Norte del municipio de Yapacaní, Santa Cruz.

Ambas normas ya fueron promulgadas por el jefe de Estado.

De momento, la Comisión de Planificación del Senado tiene pendiente de debate tres leyes sobre créditos por $us 487.046.850 que financiarán proyectos de electrificación en zonas rurales, obras en salud y la ampliación de la red de Mi Teleférico (La Paz).

Pese a este freno en el Legislativo, el presidente afirmó que "estamos caminando y estamos haciendo obras, y la muestra es que hoy seguimos entregando obras aquí en Tarija y en el municipio de El Puente".

"Nuestro compromiso es inquebrantable con el pueblo, nunca vamos a traicionar al pueblo y vamos a seguir trabajando", aseguró.