Montaño desahucia congreso de Villa Tunari y reitera que Evo está "inhabilitado"

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, afirmó este viernes que la convocatoria al Congreso del MAS que hizo la Dirección Nacional para el mes de junio en Villa Tunari, es "tardía" y que el único congreso que tendrá vigencia es el de El Alto, convocado para el mes de mayo.

"Compañero Evo desde el 2016 no se ha renovado nuestro partido, no hay nueva dirigencia, es su culpa. También de haber llevado el congreso en Lauca Ñ y no dejar participar a organizaciones sociales. Ahora ha convocado a congreso pero ya tarde. Los propietarios del MAS, los fundadores ya han realizado la invitación y llevado la documentación al TSE", dijo Montaño.

Afirmó que al congreso de El Alto "vamos a asistir todos los militantes. Nosotros advertimos al compañero Evo, que el Congreso de Lauca Ñ no era legal, porque cercenó la participación de militantes.

Tras la conminatoria del Tribunal Supremo Electoral (TSE), la Dirección del MAS, liderada por Evo Morales, decidió convocar a un nuevo congreso en junio para renovar la directiva del partido. Sin embargo, el ala "arcista" convocó a otro congreso para el mes de mayo.

Montaño invitó a Morales a participar del congreso de El Alto y dijo que "lo que ya quiere remediar el compañero Evo ya está fuera de tiempo".

El ministro reiteró que Morales estñá "inhabilitado" para ser candidato.