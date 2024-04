Colegio Médico anuncia paro de 72 horas en rechazo a la "jubilación forzosa"

La Comisión Nacional de Salud (CONASA) anuncia un paro de 72 horas y denuncia que el proyecto de ley 035/ 23-24 sobre la modificación de Límites Solidarios de la Pensión Solidaria de Vejez y el financiamiento para el Fondo Solidario, busca la jubilación forzosa a los 65 años.

"Hemos hecho evaluaciones, hemos escuchado opiniones de todos y se ha decretado el paro de 72 horas, para el 9, 10 y 11", informó Carlos Iriarte, Presidente del Colegio Médico.

Esos días se prestará solo servicios de emergencia. Iriarte mencionó que los hospitales no serán cerrados, pero no habrá consultas externas y se postergarán cirugías programadas.

El dirigente expuso que no se rechaza el proyecto en su totalidad, pero sostuvo que el sector no está de acuerdo con la "obligatoriedad de jubilación a los 65 años", previa una evaluación física y mental.

"No nos oponemos a que haya una revisión, lógicamente (...) el que tenga una patología de base o una enfermedad, el Colegio Médico no se va a oponer, se tiene que jubilar, no va a poder trabajar una persona que tiene algún problema, no nos oponemos en lo absoluto; sí a que nos quieran obligar a la jubilación a los 65 años", aseveró.

De acuerdo a Iriarte, estudios científicos indican que las personas a los 65 años, especialmente médicos, se encuentran en la plenitud. "Están más capacitados para seguir trabajando y lo mismo sucede en el magisterio y docentes de las universidades", dijo.

Por otro lado, expuso que quienes estudian medicina se preparan por lo menos 7 años en la universidad y luego se especializan durante 3 o 5 años. "Entran por lo menos a los 35 y 40 años a trabajar".

En esa línea, dijo que muchos del sector no consiguen cotizar 35 años, sino solo 20 para su jubilación. "La pensión que le van a dar va a ser mucho menos, que va a ser una jubilación catastrófica y no da para sobrevivir en familia", aseguró.

Según el Gobierno, el proyecto no busca una jubilación obligatoria, sino que pretende mejorar las pensiones hasta en Bs 1.000. La ley cuenta con una disposición única que establece que los trabajadores que tengan la edad de 65 años accedan a un examen médico, a cargo del Instituto Nacional de Salud Ocupacional.

La información determinará si esa persona desea seguir trabando o le corresponde una jubilación.