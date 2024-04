Tahuichi Tahuichi Quispe: Una vez que mi nombre aparezca en la lista enviada al TSE, renunciaré

Han pasado más de 50 días desde el inicio del proceso de preselección para los altos cargos del Órgano Judicial y el Tribunal Constitucional Plurinacional. Durante este tiempo, se han planteado varias objeciones a las postulaciones, incluida la del actual vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Tahuichi Tahuichi Quispe. En una entrevista con Los Tiempos, él ha defendido su aspiración y la ha justificado. Sin embargo, las críticas continúan, incluso por parte de la exvocal Dina Chuquimia, quien recientemente ha sugerido que Tahuichi Quispe debería renunciar a su cargo para poder participar en el proceso de preselección.

Las objeciones a su postulación persisten y se señala que debería renunciar. ¿Cuál es su opinión al respecto?

Esta convocatoria es eminentemente de meritocracia, primera cosa; segunda cosa, todavía no he empezado en absoluto el proceso de administración electoral, ni siquiera hemos solicitado el presupuesto, no ha empezado en absoluto.

¿Cuándo se produce ser juez y parte? En el caso hipotético que mi persona, mi postulación del vocal, del ciudadano Thauichi, llegue al Órgano Electoral. Cuando esté en las listas (que envíe la Asamblea Legislativa), en ese momento sí uno no puede ser ni juez ni parte, en ese momento, en ese instante corresponde la renuncia. Ni bien llegue la lista (de preseleccionados) al TSE y, que incluya mi nombre, inmediatamente renuncio.

A pesar de todo lo sucedido, ¿confía en el proceso de preselección?

No, tengo que ser muy sincero, no confió en este proceso de elecciones judiciales, he sufrido en carne propia y he sido víctima de esta primera manipulación, de esta primera injusticia, no confío; pero, de todos modos voy a seguir afrontando las siguientes fases, porque hay una convocatoria y en ese marco yo voy a seguir avanzando.

¿Qué ocurrió con su inhabilitación?

Mi primera inhabilitación ha sido una canallada, ha sido artera, ha sido abusivo, por querer ocultar mis papeles.

Ahora, simplemente se ha hecho justicia, viene la fase de la revisión meritocrática, luego viene la fase de los exámenes, tanto presenciales como orales; luego viene, la fase más -yo diría- política. La fase en la que los diputados y senadores votarán por 2/3 por los candidatos que pasarán a la fase de la preselección, esa fase va a ser eminentemente política.

¿Cuáles son sus credenciales para participar en este proceso?

Tengo un doctorado en economía que me ha costado 11 años, he presentado mi título de maestría en la especialidad de finanzas públicas. Además, he acreditado los casi 20 años de experiencia profesional en las áreas administrativas, económicas y financieras relacionadas con recursos humanos, entre otros.