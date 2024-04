En una carta, Chuquimia afirma que no renunció al TSE y que su mandato sigue vigente

Mediante una carta, Dina Chuquimia hizo notar al presidente Luis Arce que ella no ha renunciado como vocal del Tribunal Supremo Electoral (TSE), por lo cual su mandato sigue vigente. En ese sentido, advirtió al mandatario que se estaría violando la Constitución Política del Estado al designar a otra persona en el mismo cargo.

Chuquimia se pronunció después de que la semana pasada Arce designó por decreto a Gustavo Ávila como vocal del TSE, cuando aún ella ejerce funciones como designada por el mandatario.

En su carta, entregada el 8 de abril, Chuquimia le expresa al mandatario su extrañeza porque ahora existen dos vocales designados por su autoridad y ambos estarían vigentes, lo cual vulnera la Constitución Política del Estado, ya que el presidente del Estado sólo puede designar un vocal.

Chuquimia mencionó que los vocales, según la norma, sólo concluyen sus funciones por vencimiento de su periodo, renuncia o incapacidad absoluta.

Ella fue elegida como vocal en 2021, por lo cual sigue en plazo de sus seis años de ejercicio del cargo, no ha renunciado, además de que no conoce alguna resolución que le haya hecho perder su mandato.

"Al respecto hago conocer a su autoridad, que mi persona como Vocal de Tribunal Supremo Electoral: que aún no he concluido el periodo de mis funciones; no he presentado ninguna renuncia al cargo de vocal, y no me encuentro con ninguna declaración de incapacidad absoluta permanente", dice en la carta dirigida a Arce.

Chuquimia señaló también que la designación de Gustavo Antonio Ávila Mercado, su supuesto sustituto, "se encontraría dentro la causal de inelegibilidad prevista por el numeral 1, del art. 15 de la Ley 018, concordante con el numeral 3, del artículo 238 de la Constitución Política del Estado".

En ese marco, advirtió al mandatario que estos hechos ponen en riesgo los Actos de Sala Plena del Tribunal Supremo Electoral, viciándolos de nulidad.

Por eso, solicitó al mandatario que le aclare si ha recibido renuncia suya al cargo de vocal o en su defecto si la Sala Plena del TSE le ha hecho conocer alguna disposición de pérdida de su mandato.