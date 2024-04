“Evistas’ califican de político observación del TSE y ‘arcistas’ dicen que están con más del 50% del directorio

La observación que hizo el Tribunal Supremo Electoral (TSE) a la solicitud de supervisión del ‘X’ Congreso Nacional Ordinario del Movimiento al Socialismo (MAS) ‘evista’, generó una serie de reacciones.

El presidente del MAS Cercado, Franco García, calificó de político la decisión de TSE; mientras el secretario de industrialización de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), Guery García, aseguró que ellos están con las organizaciones sociales reconocidas por el TSE.

“Para nosotros, las observaciones que hizo el TSE son políticas; primero, indican que solamente firman ocho miembros de la directiva; segundo, señalan que no se consensuó con el Pacto de Unidad; y tercero, indican que firma gente que no pertenece al MAS (…) A pesar de lo que digan, nosotros vamos a llevar adelante nuestro congreso”, sostuvo García.

Mientras el secretario de industrialización de la Csutcb indicó que el Pacto de Unidad y la Csutcb ‘arcista’ son las únicas organizaciones sociales legalmente establecidas.

“Otra vez están cometiendo errores (los del ala ‘evista’), nosotros le hemos pedido en más de 11 oportunidades al expresidente Evo Morales que participe de nuestro congreso que vamos a llevar adelante el 3, 4 y 5 de mayo”, detalló el secretario de la Csutcb.

Asimismo, explicó que el martes pasado presentaron un memorial para subsanar las observaciones que hizo el Tribunal Supremo Electoral a la solicitud de supervisión del congreso ‘arcista’ programado para mayo de este año.

“Contamos con las firmas del 50 por ciento del (directorio), ayer se sumó uno más, tenemos la mayoría y esa noticia lo vamos a dar a conocer en nuestro congreso en el que va estar todo el directorio.

Observaciones

El TSE señala que la convocatoria no acredita el cumplimiento del artículo 13 del Estatuto Orgánico del MAS que dispone consenso con las organizaciones sociales. Asimismo, indica que la convocatoria está suscrita por 8 de 14 miembros de la Dirección Nacional del MAS. Por otra parte, observa que la convocatoria está suscrita por ciudadanas y ciudadanos que no son parte de la Dirección Nacional del MAS. Por último, no se demuestra que la convocatoria haya sido publicada en medios de comunicación.