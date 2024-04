Ministro Montaño acusa a "evistas" de crear un clan para amedrentarlo y sacarlo del cargo

El ministro de Obras Públicas, Servicios y Vivienda, Edgar Montaño, acusó al ala "evista" por conformar un "clan criminal" para amedrentarlo a él y a su familia y de este modo sacarlo del cargo de esa cartera de Estado.

"Se ha conformado, desde el ala evista, una red criminal para amenazar mi vida y la de mi familia, pero también de altas autoridades de nuestro Gobierno", denunció Montaño, este viernes en conferencia de prensa.

Denunció que los insultos y las amenazas de muerte comenzaron en noviembre del año pasado hacia él y también a miembros de su familia porque no tiene la misma posición que Evo Morales.

"El amenazador me dice cobarde, ladrón, eres muerto andante, pero después de tantas amenazas me manda un revolver de grueso calibre y me dice esto es para tu cabeza. De estas amenazas tengo cientos en mi celular y no solamente de un mismo número sino de varios", dijo.

Esta situación fue denunciada ante las autoridades competentes y se inició una investigación, la cual develó que las amenazas provienen de Ruring River Covarrubias García, exmilitar del Ejército y exseguridad de Evo Morales.

"Este señor ha sido defendido por el señor Nelson Cox (exdefensor del Pueblo, exviceministro de Régimen Interior y Policía), asesor de Juan Ramón Quintana (exministro de la Presidencia de Morales)", reveló Montaño.

El ministro insistió que una red criminal busca intimidarlo con amenazas para que deje el cargo.

"El compañero Evo ha conformado un clan siniestro para querer amedrentarme y con eso sacarme del cargo (...). Es así como me paga el compañero Evo después de haberle sido leal durante más de cinco años y he afrontado durante el Golpe de Estado juntamente con mi familia", lamentó.