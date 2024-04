Evo pide al Senado y a la ALP aprobar los créditos solicitados por el Gobierno

El presidente del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, pidió este viernes que la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP), particularmente el Senado, aprobar los créditos internacionales solicitados por el Gobierno.



"Solicito muy respetuosamente a la Asamblea Legislativa, principalmente al Senado Nacional, aprobar las leyes que tienen que ver con los créditos internacionales, en estricto cumplimiento de sus normas y reglamentos. Lamentablemente, ahora dependemos de la deuda externa y debemos coadyuvar en el ingreso de recursos económicos al país", señaló Morales.



El mensaje de Morales llega un día después de que el presidente del Estado, Luis Arce, exigiera a los legisladores, sobre todo al Senado, "ponerse a trabajar" en lugar de ir a "partidos de fútbol internacional", en alusión al senador evista del MAS Leonardo Loza, quien aprovechó su viaje a España para ir al partido entre el Real Madrid y el Manchester City por los cuartos de final de la Champions League. Según información, las entradas para el encuentro tuvieron un costo de entre 135.62 dólares, la más barata y 482.80 dólares americanos la más cara.



"En lugar de pasearse, de ir a los partidos de fútbol internacionales, está la necesidad del pueblo boliviano, que no espera un partido de fútbol internacional, aquí necesitamos que esos asambleístas en la Cámara del Senado trabajen de una vez por todas", aseveró.



El Primer Mandatario, asimismo, reiteró que su Gobierno sufre un boicot de la Asamblea Legislativa y recordó que créditos por más de 900 millones dólares están "bloqueados" en el Senado.



"Hay diputados y senadores de este departamento que no contribuyen para que avancen las obras, tenemos más de 900 millones de dólares bloqueados en la Cámara de Senadores. Lamentamos esa actitud (...) A pesar de este boicot económico, el gobierno nacional sigue trabajando y entregando obras", afirmó.



Los legisladores del evismo, sumado a los de la oposición, han rechazo tratar los créditos en más de una ocasión exigiendo que primero se traten las leyes antiprórroga.



La Cámara de Diputados, tras varias sesiones bochornosas suspendidas debido a que el evismo y la oposición exigen tratar primero las leyes antiprórroga, aprobó seis créditos internacionales al Senado.



La Cámara Alta, hasta ahora, ha sancionado dos de los créditos y remitió otros tres a la Comisión de de Planificación, Política Económica y Finanzas



A esta comisión fueron remitidas, el 14 de marzo, tres proyectos de ley sobre créditos por $us 487.046.850.



El primer proyecto aprueba el crédito por hasta $us 200.000.000 del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el "Programa de Electrificación Rural III"; y el convenio de préstamo por $us 125.000.000 del Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) del Banco Mundial (BM), para la "mejora del acceso sostenible a la electricidad en Bolivia - IDTR III".



El BM dio inicialmente un ultimátum de 30 días al Gobierno boliviano para que se autorice el crédito en el Legislativo. Autoridades del Ministerio de Planificación hicieron gestiones y lograron ampliar el plazo hasta junio.



El segundo proyecto de crédito es por hasta 15.000.000.000 yenes japoneses (unos $us 100.046.850). Provienen de la Agencia de Cooperación Internacional de Japón (JICA) y están destinado al "Programa apoyo de emergencia para respuesta a Covid-19".



A la lista se suma el proyecto que aprueba el préstamo para el "Programa de ampliación de la red de Mi Teleférico para una movilidad eléctrica sostenible e inclusiva para La Paz", que proviene del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y asciende hasta $us 62.000.000.



Entretanto, las dos normas ya sancionadas son la que viabiliza el acceso a los créditos de $us 57.246.082,37 para el mejoramiento y ampliación a 8 carriles del tramo Senkata-Apacheta, en la carretera La Paz - Oruro, y otra de $us 56.050.000 destinados a la construcción de la carretera Faja Norte del municipio de Yapacaní, Santa Cruz.



Ambas normas fueron promulgadas por el presidente Luis Arce.