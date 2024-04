A falta de las evaluaciones, Lima analiza los primeros puntajes obtenidos por postulantes a las judiciales

A través de su cuenta en la red social 'X', el ministro de Justicia, Iván Lima, publicó los puntajes obtenidos por los postulantes al Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP), al Tribunal Agroambiental y al Consejo de la Magistratura tras concluir la primera parte de la etapa de revisión de méritos y a falta de las evaluaciones orales y escritas.. Queda pendiente que la Comisión encargada concluya con ese proceso en las postulaciones al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).



La autoridad afirmó que la información fue publicada ya que "los procesos de selección de candidatos a las elecciones judiciales se rigen por la LEY 1549 que garantiza la PUBLICIDAD Y TRANSPARENCIA" (sic).



Además, señaló que el derecho de acceso a la información está regulado por el artículo 13 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y la Comisión Intermericana de derechos Humanos (CIDH) impulsa las "buenas prácticas para los procesos de selección de autoridades".



En total son 405 aspirantes que siguen en carrera para ser candidatos en las judiciales. 40 corresponden al Tribunal Agroambiental y 84 al Consejo de la Magistratura. En tanto que 93 postulantes fueron habilitados para el TCP y 188 aspirantes al Tribunal Supremo de Justicia.



En la etapa de revisión de méritos, los postulantes compoten por 200 puntos: 100 puntos comprende experiencia profesional, formación académica y producción intelectual; mientras los restantes 100 están asignados a exámenes de preguntas escritas y respuestas orales.



En la evaluación de la experiencia profesional se disputan 50 puntos: la cátedra universitaria tiene un valor de 5 puntos, el ejercicio profesional 25 - de ocho a quince años 20 puntos y más de quince años 25 puntos-; la función judicial y/o Ministerio Público 18 puntos; la experiencia comprobada como Autoridad Indígena Originario Campesino tiene un valor de dos puntos para el Tribunal Constitucional Plurinacional, Tribunal Supremo de Justicia y el Tribunal Agroambiental.



La evaluación de la formación académica, donde se consideran los doctorados, maestrías, especialidades y diplomados, es sobre 45 puntos; y producción intelectual, 10 puntos.



En el examen de preguntas escritas y respuestas orales, se disputan 100 puntos. Las universidades participan en la elaboración de las preguntas.



Tribunal Constitucional Plurinacional



Sobre el TCP, Lima informó que de los 93 postulantes que siguen en carrera, 6 deben responder bien 3 de 5 preguntas para llegar a los 130 puntos requeridos para pasar a su preselección en la ALP. 37 deben responder bien 4 de 5 preguntas y 36 deben responder bien las 5 preguntas.



"14 no podrán llegar a los 130 puntos incluso si responden las 5 preguntas", afirmó.



Especificó que de las 23 mujeres que siguen en carrera, 10 tendrán que responder bien las 5 preguntas; 11 postulantes deberán responder bien 4 de las 5 preguntas; y dos de ellas deben responder bien al menos 3 preguntas de las 5.



"Los mejores 18 postulantes es previsible que ellos den los mejores exámenes. En el grupo 8 de La Paz, 3 de Chuquisaca, 2 de Santa Cruz, 2 de Oruro, 1 de Cochabamba, 1 de Potosi, 1 de Tarija. No hay postulantes en este grupo de elite de Pando y Beni.







Tribunal Agroambiental



Sobre el Tribunal Agroambiental, el Ministro de Justicia informó que tiene las "notas más bajas del proceso". Señaló que de los 45 postulantes, nueve no podrían llegar a los 130 puntos mínimos.



"29 tendrán que responder correctamente 4 de 5 preguntas y solo 2 deben contestar bien 3 de 5 preguntas. En el grupo de los primeros 10 es previsible que tengamos a los 5 Magistrados que conducirán este Tribunal los próximos 6 años" (sic), acotó.



Consejo de la Magistratura



Sobre el Consejo de la Magistratura, finalmente, el Ministro de Justicia resaltó que "de los 10 primeros en esta fase TODOS son abogados, con luces y sombras por sus antecedentes profesionales entre ellos es probable que se elegirá a los 3 NUEVOS CONSEJEROS que dirigirán la justicia boliviana los próximos seis años.