Evo sobre proceso por el “caso Terrorismo”: “Que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel”

El expresidente Evo Morales acusó al gobierno de Luis Arce de promover la investigación en su contra por el asalto al hotel Las Américas, donde hubo “torturas y ejecuciones extrajudiciales” según un informe de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

“¿Cuántas demandas habrá? Todos los gobiernos de la derecha me demandaron, menos el doctor Eduardo Rodríguez Veltzé. Todos me demandaron, me procesaron, me han detenido. Ahora Lucho y David. Que me demanden”, dijo este domingo en su programa dominical emitido por radio Kawsachun Coca.

“De la mano del imperio vinieron acá a dividir y de eso nos van a investigar. Veo una total desesperación del Gobierno para que nos investigue. Que nos investigue (y) quiero decirles: que me citen, no me voy a presentar, que me metan a la cárcel”, insistió Morales.

En septiembre de 2021, la CIDH emitió un informe de fondo por el caso del asalto al hotel Las Américas; pidió al Estado investigar y procesar a los responsables en territorio nacional por estas vulneraciones a los derechos humanos. También recomendó resarcir daños a las víctimas.

Este informe corresponde a solo una de las 12 demandas que llegaron a esa entidad internacional y fue promovida por la familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer, uno de los tres ejecutados por la Policía durante el asalto al hotel Las Américas del 16 de abril de 2009.

Las otras personas que murieron a tiros en el contexto de la “ejecución extrajudicial” calificada por la CIDH fueron los ciudadanos europeos Eduardo Rózsa Flores y Arpad Magyaroisi.

En ese violento suceso el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-crota Mario Tadic fueron detenidos y procesados por “terrorismo”. Recuperaron su libertad después de varios años y plantearon la demanda ante la CIDH. Estos cargos nunca fueron probados en los procesos judiciales.

Ambos ciudadanos, en un comunicado divulgado el sábado 13 de abril, informaron que un juez en Santa Cruz instruyó abrir la investigación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

Morales no brindó comentarios sobre el contenido de la demanda, pero defendió las motivaciones que llevaron a su gobierno a ejecutar la operación policial de 2009.