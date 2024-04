Ministra Prada: En el MAS-IPSP no hay jefazos y no agachamos la cabeza ante nadie

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó que en el MAS-IPSP "no hay jefazos" y que las dueñas del Instrumento Político son las organizaciones sociales que la fundaron y que se reunirán en mayo en la ciudad de El Alto para evitar la pérdida de la personalidad jurídica.



"El MAS-IPSP ha sido parido por las organizaciones sociales, es su Instrumento Político, son las organizaciones sociales las que definen la dirección nacional del MAS-IPSP no es al revés", argumentó en una entrevista con Bolivia Tv.



Señaló que no se puede permitir que "se quiera hacer de nuestro Instrumento Político un partido político tradicional donde nosotros tengamos que agachar la cabeza ante un jefazo".



"No hay jefazos aquí, no agachamos la cabeza ante nadie, nuestro proceso se ha hecho para eso, para decirnos las cosas de frente, para mirarnos de frente, para debatir las cosas y priorizar los intereses del pueblo que es a quiénes nos debemos y por los que estamos aquí", afirmó.



Cuestionó que la dirección nacional del MAS-IPSP, dirigida por Evo Morales, deje al margen a las organizaciones sociales matrices fundadoras del Instrumento Político para convocar a un nuevo congreso, pero además asuma un rol de definir "cuáles son legítimas y cuáles son legales" con el único fin de rodearse de quienes "se subordinan".



En marzo, el Tribunal Supremo Electoral (TSE) conminó a Morales a llamar a un nuevo congreso para renovar la dirección nacional del MAS-IPSP.



El ente electoral solicitó se realice un nuevo evento luego de rechazar el registro de la directiva electa, en octubre de 2023, en Lauca Ñ, por vulnerar varias disposiciones de la convocatoria y del Estatuto Orgánico. El propio Morales no cumplió varios de los requisitos para ser reelecto presidente.



El encuentro se realizará el 10 de junio, en el municipio cochabambino de Villa Tunari. Sin embargo, al igual que en 2023, Morales no tomó en cuenta a la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (Csutcb), la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales de Bolivia (CSCIB) y la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas Indígenas Originarias de Bolivia "Bartolina Sisa" (Cnmciob-"B.S.") para llamar a la reunión.



El artículo 13 del Estatuto del MAS-IPSP ordena a la dirección nacional del MAS-IPSPS "consensuar" la convocatoria con las organizaciones sociales matrices.



En apego a esa disposición, los ejecutivos de la Csutcb, CSCIB y de la Cnmciob-"B.S.", solicitaron a Morales, en tres ocasiones, que se acuerde la convocatoria, pero él no dio respuesta a ninguna de ellas y decidió, primero, no realizar el encuentro y luego convocarlas sin la participación de éstas.



"Se está vulnerando el Estatuto Orgánico del MAS-IPSP", advirtió Prada sobre el encuentro de Morales en Villa Tunari.



"¿Por qué no se quieren sentar con las organizaciones sociales que cuentan con respaldo orgánico, con las estructuras orgánicas, que cuentan con la legalidad y legitimidad correspondiente?", preguntó la ministra.



Lamentó que desde la dirección nacional se impulse la división de las organizaciones sociales por "una angurria de poder" para volver a postular a la Presidencia.



Por ello, respaldó la convocatoria del Pacto de Unidad para realizar el Décimo Congreso del MAS-IPSP en la ciudad de El Alto, el 3, 4 y 5 de mayo, y recordó que Morales fue invitado con el fin de que éste sea un "congreso de unidad".