Lima: “En Bolivia no hay castas de privilegiados, todo boliviano que sea citado debe acudir a la Fiscalía”

El ministro de Justicia, Iván Lima, afirmó este lunes que en Bolivia no puede haber "castas de privilegiados" que se nieguen a acudir a las convocatorias de la Fiscalía para brindar sus declaraciones y contribuir a la justicia.

"Una exhortación general, quien sea notificado con una solicitud debe contribuir a la justicia. Los bolivianos quieren que no haya castas de privilegiados que se sientan todos poderosos frente a la ley. Todo boliviano citado por el Ministerio Público debe acudir", afirmó Lima en contacto con la prensa.

Las palabras del Ministro de Justicia llega un día después de que el líder del Movimiento al Socialismo (MAS), Evo Morales, señalara que aunque sea citado no acudirá a declarar dentro de la investigación iniciada por las presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas en el Hotel las Américas el 2009, cuando era Presidente del Estado.

"Quiero decirle que me citen, no me voy a presentar (ante autoridades judiciales), que me metan a la cárcel. Hemos defendido la integridad del territorio nacional", afirmó Morales en el programa dominical que tiene en la radio Kawsachun Coca.

En septiembre de 2021, la CIDH emitió un informe de fondo por el caso del asalto al Hotel Las Américas; pidió al Estado investigar y procesar a los responsables en territorio nacional por estas vulneraciones a los derechos humanos. También recomendó resarcir daños a las víctimas.

Este informe fue promovido por la familia del ciudadano irlandés, Michael Dwyer, uno de los tres ejecutados por la Policía durante el asalto al hotel Las Américas del 16 de abril de 2009, en el Gobierno de Evo Morales.

Lea también: Evo sobre ejecuciones: “Que me metan a la cárcel”

Las otras personas que murieron a tiros en el contexto de la "ejecución extrajudicial" calificada por la CIDH fueron los ciudadanos europeos Eduardo Rózsa Flores y Arpad Magyaroisi.

En ese violento suceso el húngaro Elöd Tóásó y el boliviano-croata Mario Tadic fueron detenidos y procesados por "terrorismo". Recuperaron su libertad después de varios años y plantearon la demanda ante la CIDH. Estos cargos nunca fueron probados en los procesos judiciales.

Ambos ciudadanos, en un comunicado divulgado el sábado 13 de abril, informaron que un juez en Santa Cruz instruyó abrir la investigación por estas graves violaciones a los derechos humanos.

"Mario Tadic y Előd Tóásó comunican a los ciudadanos bolivianos que el Estado boliviano ha abierto el caso NUREJ 70264734 que radica en el Juzgado Sexto de Instrucción Penal en la ciudad de Santa Cruz; a cargo de la Fiscal de Materia Marioly Torrez Jurado (sic)", dice su publicación en su cuenta de X.

Al respecto, el Ministro de Justicia afirmó que no es normal que el informe de la CIDH se haya filtrado y aseveró que el Gobierno no se pronunciará sobre el tema pues la voz autorizada el procurador general del Estado, César Siles.







"La palabra del gobierno es que es un tema que esta a en manos del Ministerio Público", aseveró.







Precisamente este lunes, el Ministerio Público informó que la Fiscalía Departamental de Santa Cruz determinó conformar una Comisión de Fiscales Especializados en Delitos contra la Vida y la Integridad Personal para proseguir con todos los actos investigativos necesarios para el esclarecimiento del caso 'Hotel las Américas', que tiene que ver con presuntas ejecuciones extrajudiciales ocurridas el 2009 por mandato del entonces presidente Evo Morales.