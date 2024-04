La 348 también se usa para defensa de hombres y Coordinadora de la Mujer ve necesario mejorarla

En las últimas horas se ha desatado un fuerte debate sobre la ley 348 que "garantiza una vida libre de violencia a la mujer". El presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, indicó que se trata de una norma "antihombres", que destruye a las familias y pidió analizarla. Desde la Coordinadora de la Mujer ven necesario una mejora y afirma que la ley también se usa en defensa de varones.

"Es necesario y creemos importante y lo hemos venido manifestando: hay que mejorar la ley, es cierto y probablemente se esté mal usando por algunos funcionarios y algunos abogados", dijo Tania Sánchez, directora de la Coordinadora de la Mujer, a Urgente.bo.

Asimismo, mencionó que del 100% de casos denunciados de violencia intrafamiliar, al menos el 5% es de varones, y aunque dijo que ellos son protegidos por el código penal, afirmó que también la ley 348 los defiende.

"La ley 348 ha estado siendo usada para la defensa también de hombres (...) en la disposición cuarta dice: las disposiciones de la presente ley serán aplicables a toda persona que por su situación de vulnerabilidad sufra cualquiera de las formas de violencia que esta ley sanciona independientemente de su género", expuso.

Sánchez reconoció que la ley no promoverá cambios, pero sí da responsabilidades a las instituciones públicas para prevenir, atender y proteger a las mujeres en situación de violencia.

Indicó que la ley 348 surgió y se aplicó desde el 2013 por una problemática social ante los casos de violencia contra la mujer.

No obstante, mencionó que no significa que no haya ley o disposición legal que defienda a hombres que hayan sido víctimas de violencia de género. "De ninguna manera, la ley 348 atenta contra el derecho de los hombres como se está queriendo hacer notar y distorsionando", dijo.