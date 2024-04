El Gobierno afirma que baja de recursos por el gas se debe a falta de exploración en la gestión de Evo Morales

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aclaró este lunes que la baja de recursos económicos por el gas se debe a la falta de exploración hidrocarburífera durante el gobierno de Evo Morales y afirmó que ahora YPFB avanza en ello y mostrará resultados.

"Lo que el presidente (Luis Arce) les ha dicho: 'no tenemos la misma plata que se tenía antes'. En tema de gas evidentemente ustedes saben que desde 2014 ya no se ha hecho la exploración, ya no se han hecho los trabajos", explicó.

La autoridad mencionó que "obviamente" los recursos económicos de un país "van bajando" si en materia hidrocarburífera no se realizan oportunamente los trabajos exploración y explotación.

Sin embargo, en el Gobierno del presidente Luis Arce, Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) invierte en trabajos exploración y se tiene "información que oportunamente se dará a conocer porque esto toma su tiempo".

Desde 2021, la estatal petrolera puso en marcha un plan de exploración y explotación de hidrocarburos con más de 40 proyectos para encontrar nuevos reservorios, "que ya comienzan a dar resultados", de acuerdo con el Ministerio de Hidrocarburos y Energías.

"El Gobierno sí, de manera responsable está avanzando en la exploración y explotación de hidrocarburos y vamos a tener noticias cuando las mismas estén corroboradas", afirmó la Viceministra.

Alcón hizo esas aclaraciones respecto a las declaraciones que hizo el presidente Luis Arce el domingo en la apertura del Congreso Departamental de la Federación de Mujeres Bartolina Sisa, en el municipio de Sapahaqui, del departamento de La Paz.

"Hoy no tenemos la plata que teníamos antes. El gas se ha agotado. Estamos volviendo a hacer exploraciones para ver si hay más gas, no tenemos esos recursos. Y cuando nos queremos prestar la Asamblea Legislativa, hay que decirlo con claridad, la derecha y el ala evista, nos niegan", afirmó el Presidente.