Viceministro desmiente "migración de poderes" y aclara que Derechos Reales es administrada por el Consejo de la Magistratura

El viceministro de Defensa del Usuario y del Consumidor, Jorge Silva, desmintió este lunes que con el Decreto Supremo (DS) 5143 se determine la "migración de poderes" y aclaró que Derechos Reales (DDRR) continuará bajo la administración del Consejo de la Magistratura.

"No entendemos que alguna gente esté cuestionando este decreto por las redes sociales, haciendo declaraciones de que el Gobierno ahora quiere controlar, no. Derechos Reales va a seguir a tuición del Consejo de la Magistratura; por lo tanto, no hay migración de poderes, no es cierto que el Gobierno va a poder acceder a esta información", aseveró la autoridad.

El 10 de abril, el gabinete ministerial aprobó el decreto que contempla la creación del Sistema Único de Derechos Reales, con el fin de modernizar la Ley de Inscripción de Derechos Reales, promulgada el 15 de noviembre de 1887.

El DS 5143 está orientado a darle seguridad jurídica a la población y cortar los canales de corrupción.

Silva explicó que este decreto sustituye el Decreto Supremo de 2004, firmado por Carlos Mesa, pero que ahora se incorpora la bancarización, la interoperabilidad y otros aspectos necesarios para dar seguridad a los propietarios de inmuebles.

"Pretenden asustar a la gente, no sé si es porque no han leído el decreto supremo o indirecta o directamente le están haciendo el favor a los avasalladores, a los loteadores, a los traficantes de tierra que han ido creando organizaciones criminales para despojar de sus tierras a gente humilde", señaló.

Recalcó que el DS 5143 no pone en riesgo la seguridad jurídica de los folios reales, por el contrario, pondrá candado a los canales de corrupción.

Mediante un Sistema Único de Derechos Reales se tendrán estándares internacionales de seguridad y otorgará seguridad jurídica, porque los datos son inalterables y se podrá conocer quién generó los registros, dando mayor transparencia.