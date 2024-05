"Evistas" rechazan el fallo que ordena acompañar congreso "arcista": “Es una intromisión descarada”

El ala "evista" del MAS rechazó el fallo constitucional que obliga al Órgano Electoral a acompañar el congreso "arcista" del MAS que se desarrollará desde mañana en El Alto.

"Aquí hay una intromisión descarada de parte de la Sala Constitucional, aplicando el plan que tienen de hurtar al MAS. Esto no corresponde porque es una convocatoria en la que no firma el presidente del MAS-IPSP, ni participa la Dirección Nacional, no cumple con el estatuto orgánico que señala que las convocatorias se hacen con 60 días de anticipación”, dijo el diputado evista Renán Cabezas a Unitel.

El diputado asegura que la única finalidad de estas medidas es la de tratar de eliminar la candidatura de Evo Morales a la Presidencia en 2025 y, para ello, apuntan a proscribir al MAS.

“Esto no es un congreso del MAS es una reunión de unos ciudadanos que quieren fundar su partido político, están en su derecho, les deseamos suerte, pero no es un congreso del MAS, el congreso del MAS se realizará el 10 de julio en Villa Tunari”, dijo Cabezas.

La Sala Constitucional Primera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz aprobó una acción solicitada por el Pacto de Unidad afín al Gobierno ordenando una medida cautelar que instruye al Tribunal Supremo Electoral que acompañe el congreso convocado por el ala arcista del Movimiento Al Socialismo (MAS) que se realizará entre el 3 y el 5 de mayo en El Alto.