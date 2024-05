Comienza el congreso "arcista" en El Alto que busca renovar la dirección del MAS

El congreso del Movimiento Al Socialismo (MAS) convocado por el Pacto de Unidad "arcista" comenzó en El Alto y se prevé que al menos 12 dirigentes postulen a la Dirección Nacional de este partido.

Cientos de militantes y seguidores del partido azul se concentran en la avenida Juan Pablo II, que fue cerrada, bajo fuerte resguardo policial.

El Congreso arcista se realiza bajo la supervisión provisional del Tribubal Supremo Electoral (TSE), que envió una comitiva al evento, obligado por un fallo constitucional.

El ala "evista" del MAS advirtió con bloqueos y protestas si es que se consuma la renovación de la directiva del MAS.

Entre los candidatos, Julia Ramos, Fidel Surco y Grover García son los representantes que fueron elegidos por las tres organizaciones campesinas que conforman el Pacto de Unidad para formar parte de la dirigencia nacional del Movimiento Al Socialismo (MAS), uno de ellos es funcionario en el Ministerio de Desarrollo Rural y Tierras. En el gobierno de Evo Morales se desempeñaron como dirigentes y autoridades.

"Se ha buscado personajes que cumplan con todos los requisitos que emana el estatuto orgánico. Ayer por la tarde, en un ampliado nacional y con la presencia del comité ejecutivo se ha elegido a Grover García para que sea el representante de la CSUTCB, para que esté a la cabeza del MAS", informó a la ANF el secretario general de la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Mario Seña.

El ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, descartó que el actual mandatario del Estado, Luis Arce, asuma la presidencia del MAS y afirmó que el reglamento desconoce la dualidad de funciones.

"No es que (Arce) va a ser Presidente (del Estado) y Presidente del MAS también. No está bien eso. No hemos trabajado para eso", señaló Montaño en entrevista con Erbol.

Arce se pronuncia

A través de sus cuentas en las redes sociales, el presidente del Estado, Luis Arce, advirtió que la historia del país demuestra que "cuando se priorizan los intereses de un individuo, el pueblo sale lastimado" y apeló a la "sabiduría del pueblo y las organizaciones sociales" para no ser "engañados".

"La historia nos enseña que cuando se priorizan los intereses de un individuo, el pueblo sale lastimado. La población boliviana y nuestras organizaciones sociales son sabías y estamos seguros que no se dejarán engañar", señaló el Jefe de Estado.