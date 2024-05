Evistas denuncian "dictadura judicial" en el país y anuncian protestas

Tras la resolución de la Sala Departamental de Justicia de La Paz que ordenó al Tribunal Supremo Electoral (TSE) acompañar al congreso del MAS convocado por el Pacto de Unidad arcista en El Alto, el evismo dice que el país vive en una dictadura judicial y anuncia la defensa de la sigla de ese instrumento político.

El expresidente de Bolivia y líder del partido, Evo Morales, dijo que en Bolivia se acabó la democracia y anunció una demanda internacional.

"Aquí ya se acabó la democracia, ese va a ser el debate permanente. A nuestro equipo jurídico, que presente cómo hacer esta demanda internacional. El MAS va a dar batalla jurídica, demostrando al pueblo boliviano y al mundo entero que estamos con la verdad, la razón, la legalidad, defendiendo la democracia interna del MAS, la democracia en Bolivia, porque lo que hay que hacer ahora es defender la democracia, es defender la Constitución", dijo Morales.

"Nosotros repudiamos (la orden de la sala constitucional) y, como diputados nacionales, no vamos a permitir la intromisión (...). Esta sala es mandada por el Gobierno. Hay una dictadura judicial dentro de la Asamblea manejada por el Gobierno de Luis Arce", dijo la jefa de bancada del MAS evista, Alina Canaviri.

Por su parte, Ángelo Céspedes, diputado evista, reprochó que algunas salas constitucionales del país tomen más autoridad que el Órgano Electoral.

"No puede ser que el Órgano Electoral siga siendo un silencioso cómplice, permitiendo que una sala esté por encima de ellos", lamentó.

Advirtió que estarán en alerta para defender la sigla del MAS.

La legisladora Canaviri anunció una reunión de la bancada evista para preparar un juicio de responsabilidad contra el TSE "porque no están cumpliendo (con sus funciones) y las convocatorias a las elecciones judiciales, también no las han bajado, tiene que haber juicio de responsabilidad vamos a tomar acciones como diputados nacionales", indicó.

El senador evista del MAS Leonardo Loza aseguró que, desde ayer, diferentes sectores que respaldan a Morales están en emergencia y dispuestos a salir a las calles.

"Creo que es la única forma que nosotros tenemos: defendernos en las calles con las movilizaciones, defender nuestra Constitución, nuestro derecho a la justicia, hacer que este Gobierno retroceda. Si no es a las buenas, a las malas, eso dice la gente (...). Ojalá que asuman lo que están diciendo, cuando un pueblo se moviliza, cuando un pueblo se enfurece, cuando un pueblo se lanza a las calles, no hay Gobierno que resista, no hay Gobierno que aguante", advirtió Loza esta mañana en RKC.