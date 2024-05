Del Castillo se solidariza con Carlos Romero por las agresiones que sufrió en el Aeropuerto de Cochabamba

El ministro de Gobierno, Carlos Eduardo del Castillo, expresó su solidaridad con su antecesor, Carlos Romero, por las agresiones que sufrió en el Aeropuerto de Cochabamba.

"Me enteré de lo ocurrido en el aeropuerto de #Cochabamba en contra del exministro, Carlos Romero, y, a pesar de las diferencias políticas e ideológicas que tenemos, y que, en diversas ocasiones fui atacado en medios de comunicación por su persona me solidarizo con él, la violencia solo provoca violencia y no debemos llegar a esos extremos", señaló Del Castillo a través de su cuenta en la red social 'X'.

El domingo, circuló por las redes sociales un video en el que se ve al exministro de Gobierno, Carlos Romero, siendo abucheado e increpado en su llegada al aeropuerto de la ciudad de Cochabamba.

En el registro audiovisual se ve cómo un puñado de personas - todos con barbijo- saca a la exautoridad del lugar a costa de empujones, abucheos y gritos.

Romero llegó Cochabamba para participar de la reunión de emergencia convocada por los evistas para asumir decisiones y definir las acciones para garantizar que Evo Morales sea candidato a la presidencia en las elecciones del 2025.

Al respecto, Evo Morales acusó al actual Gobierno y al alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, de haber orquestado el hecho.

"¿Quién puede creer que el ataque contra Carlos Romero fue espontáneo? Los agresores lo esperaban justo a la salida de su vuelo, ¿cómo sabían que él llegaría a esa hora? Esa información solo la tiene el gobierno. Todo fue organizado por Manfred Reyes Villa y el Ministerio de Gobierno, con personal municipal. Además, todos los agresores tienen barbijos y una persona está designada solo para filmar", reclamó Morales.