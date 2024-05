Huaytari rechaza denuncia de la UIF, ve guerra sucia y está dispuesto a levantar su secreto bancario

Después de que se conociera que la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF) solicitó a la Fiscalía iniciar una investigación en contra del presidente de la Cámara de Diputados, Israel Huaytari, por el presunto delito de legitimación de ganancias ilícitas, la autoridad legislativa salió al frente, negó estar vinculado en hechos de corrupción y afirmó estar dispuesto a levantar su secreto bancario.

"Si hay una denuncia de corrupción, que digan los depósitos, qué movimientos se hizo, si hay una información clara. Estoy consciente que no voy a meterme en hechos de corrupción (...) por otro lado inclusive esta autoridad puede levantar el secreto bancario, no hay problema y no hay miedo", afirmó en conferencia de prensa.

Para el presidente de Diputados, la información de que existe una investigación en su contra es falsa y señaló que se trata de una "guerra sucia" y un acto de cobardía para "truncarlo".

"Esa guerra sucia es de cobardía (...) tengo entendido que un colega diputado busca derribar a Huaytari (....) Si es un contrario de Huaytari en cualquier escenario que venga a enfrentarme, en lo político en lo orgánico, en cualquier escenario voy a seguir derrotando", afirmó.

Huaytari, asimismo, afirmó no ser un politiquero ni vivir de la política y afirmó que es la primera vez en su carrera que asume un cargo público.

"Esta presidencia jamás se metería en hechos de corrupción, peor todavía los potosinos, que somos trabajadores. Huaytari no es politiquero y no vive de la política, Huaytari recién asume en su carrera política primera vez como parlamentario", señaló.

Además, pidió que el caso se esclarezca y exigió al Ministerio Público dar a conocer a la opinión pública los presuntos movimientos irregulares de los que se le acusa.

En las últimas horas, se conoció que la Fiscalía de La Paz inició un proceso investigativo contra el presidente de la Cámara de Diputados a petición de la Unidad de Investigaciones Financieras (UIF), por un presunto caso de legitimación de ganancias ilícitas.

"Se instruye al encargado (a) de Plataforma de Atención-Centro de Fiscalía Departamental de La Paz informe el número de registro y fiscal de analista asignado, sea en el día de su legal notificación. Por Secretaría de Despacho, procédase a la notificación del funcionario referido, sea con las debidas formalidades de ley", señala el documento, difundido por varios medios de comunicación.

Los reportes preliminares indican que se trata de una pesquisa que se realiza desde inteligencia financiera, relacionada con una presunta legitimación de ganancias ilícitas, en un proceso que data desde enero.

De acuerdo con el documento, la denuncia fue recibida el 9 de enero del presente año, emitida por la directora general ejecutiva de la UIF, Lizeth Pamela Troche, quien a su vez remitió el trámite 150636, con lo que se conoció que las investigaciones contra Huaytari se encuentran en curso.

Según consta en la Contraloría General del Estado, Huaytari cuenta con 10 bienes declarados, un total de bienes activos por Bs 605.350, deudas por Bs 2,78 millones y rentas recibidas por Bs 294.215.