Gobierno dice que DS 5143 no pretende expropiar propiedades y denuncia campaña de desinformación

La viceministra de Comunicación, Gabriela Alcón, aseguró este viernes que el Gobierno no actuará en contra de la población, desmintió que se pretenda expropiar las propiedades y denunció que existe una campaña de desinformación sobre el Decreto Supremo 5143.

"Nunca vamos a actuar en contra de la población, no estamos sacando un decreto inconstitucional. Sobre la Constitución no está un decreto, no está una ley, quiero desmentir que el Gobierno quiera expropiar, quitarles sus viviendas, o que exista un control del Ministerio de Justicia, eso es totalmente falso", aseveró la autoridad en contacto con los medios.

Remarcó que el objetivo de este DS es mejorar el sistema antiguo "que era muy vulnerable", además de que se busca facilitar el acceso, la tramitación y revisión en línea.

"No vamos a atentar contra la propiedad privada, no vamos a expropiar, y no vamos a perseguir, eso es completamente falso. Simplemente decirle al pueblo boliviano que lo que se busca es mejorar las condiciones de un sistema obsoleto de más de 20 años que había que actualizarlo para que siga manejando el Consejo de la Magistratura", enfatizó.

Datos

El DS 5143 fue promulgado el 10 de abril de 2024, cuenta con 91 artículos, pero solo 17 son nuevos, es decir, que otros 74 fueron rescatados del DS 27957 de 24 de diciembre de 2004, reglamento de la Ley de Inscripción de Derechos Reales de 1887.

El decreto en cuestión plantea la creación del Sistema Único de Derechos Reales que cuente con "estándares internacionales", para que usuarios accedan a información "cruzada" entre varias instituciones, entre ellas, la Dirección del Notariado Plurinacional (Dirnoplu) e incluso los gobiernos municipales y departamentales.