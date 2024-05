Seis mujeres asesinadas en Cochabamba dejan 14 hijos en la orfandad en lo que va de 2024

En el arranque del torneo Clausura, FC Universitario logró una victoria ante Royal Pari de 2-1 en el estadio Félix... Ver más FC Universitario debuta en el torneo Clausura con una victoria sobre Royal Pari

Los ciclistas cruceños Jaime Quintanilla y Sebastián Ordóñez se subieron al podio en el Campeonato Mundial de BMX, que... Ver más Jaime Quintanilla se coronó campeón mundial y Sebastián Ordóñez logra subtítulo

El seleccionado cochabambino femenino se coronó campeón del Nacional Sub-14 de Voleibol, que se disputó en Santa Cruz,... Ver más Cochabamba se coronó campeona del Nacional Sub-14 de Voleibol