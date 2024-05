Opositores y 'evistas' celebran abrogación del decreto 5143 y advierten falta de capacidad del Gobierno

Legisladores de la oposición y del ala "evista" del Movimiento Al Socialismo (MAS) destacaron la abrogación del Decreto Supremo 5143, que reglamentaba la ley sobre Derechos Reales, y advirtieron la falta capacidad del Gobierno para socializar las normas.

La decisión de dejar sin efecto el decreto fue comunicada por el presidente Luis Arce, luego de sostener una reunión de análisis con el vicepresidente David Choquehuanca, el ministro de Justicia, Iván Lima, y el Pacto de Unidad ante la "desinformación" que hubo por la norma.

El diputado "evista", Freddy López, ratificó que esa norma era inconstitucional y que estaba violando la propiedad de la ciudadanía.

"No hay la capacidad, no hay gestión de parte del Gobierno de Luis Arce, ya es la cuarta vez, si no me equivoco, que estamos abrogando decretos y leyes desde ya en la gestión de Arce", afirmó.

Su colega de Comunidad Ciudadana (CC), Miguel Roca, consideró que fue la misma ciudadanía que se organizó, de forma espontánea, en cada departamento para defender sus propiedades y asumir movilizaciones si no se atendía su demanda.

"Simplemente, el pueblo boliviano no confía en el manoseo político que el Gobierno hace con todo", añadió.

En esa misma línea, el senador "evista" William Torrez consideró al decreto 5143 como "arbitraria", "abusiva" y que presuntamente ponía en riesgo la propiedad privada de las personas.

La senadora de Creemos, Centa Rek, aseguró que, debido al rechazo y reclamos de la ciudadanía, hicieron escuchar a Arce para no gobernar por decreto en temas controversiales y "atentatorios" contra la ciudadanía.

"Creo que ha sido una decisión racional del Presidente de abrogar el decreto", señaló la legisladora quien descartó la idea de que se haya buscado convulsionar al país, con las protestas.

Durante el anuncio de abrogación del decreto, Arce sostuvo que ese asunto fue aprovechado con fines no solamente políticos, sino también había un supuesto plan de desestabilización contra su Gobierno para "convulsionar" el país.