Estudio: Falta de tiempo en capacitación afectó calidad del censo del 23 de marzo

Un estudio, basado en informes de la Fundación Jubileo, la Ruta de la Democracia y la Red Unitas, reveló que el cumplimiento de los protocolos establecidos por el Instituto Nacional de Estadística (INE) durante la jornada censal de 2024 no fue uniforme. Según el estudio, esto se debió a la falta de tiempo en el proceso de capacitación, lo cual afectó la calidad del censo, según reporte del diario La Patria.

El censo se realizó el 23 de marzo. Según el informe, la falta de tiempo en el proceso de capacitación pudo haber causado que algunos censistas no formularan adecuadamente algunas preguntas, lo que podría haber afectado la calidad de la información recopilada en la jornada censal.

El informe señaló que la capacitación inicial realizada por el INE con los primeros voluntarios censistas fue cuidadosa. Sin embargo, a medida que se acercaba la fecha del censo, las capacitaciones se redujeron a tres o cuatro horas.

Incluso los censistas registrados en los últimos días antes del 23 de marzo no recibieron capacitación, sino sólo una orientación sobre su papel, y a muchos no se les entregó los materiales necesarios. El INE no proporcionó información sobre la metodología de capacitación utilizada para trabajar con sectores diversos.