Diputada ‘evista’ apoya el planteamiento del senador Loza de cerrar el Legislativo

La diputada por el Movimiento al Socialismo (MAS) de la fracción ‘evista’, María Cristina Choque, apoyó el planteamiento del senador Leonardo Loza de cerrar la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) debido a que ya no pueden interpelar a los ministros ni fiscalizar el trabajo de las instituciones el Estado.

Según Choque, la Cámara de Diputados dejó de sesionar debido a que el presidente, Israel Huaytari Martínez, no convoca a sesiones, al igual que el presidente neto de la ALP, David Choquehuanca, quien tampoco convoca al pleno.

“La continuidad de la Asamblea no tiene razón de ser debido a que el presidente no llama a sesión y nosotros no podemos autoconvocarnos (…) Lamentablemente, el presidente Huaytari se ocupa de temas personales, realiza viajes al vecino país del Perú, no se a que viaja, pero eso a nosotros nos afecta y nos hace quedar mal, por ese motivo, pienso que debe cerrarse, no tiene sentido que siga”, sostuvo la parlamentaria.

Choque detalló que el mes de abril sesionaron solo en dos oportunidades y en este mes uno. “Nosotros en sesión queremos que se cambie la agenda y Huaytari no quiere, por ese motivo, prefiere no convocar”, añadió.

Por su parte, la senadora por el MAS, Lucy Escobar, aseguró no estar de acuerdo con la propuesta de cerrar la asamblea, pero admitió que no se sesiona en la cámara baja y en el pleno.

“No estoy de acuerdo con el planteamiento de cerrar el parlamento, porque de ser así, quien haría respetar las arbitrariedades que se cometen (…) Pero debo señalar que los parlamentarios cobramos un salario por las sesiones que realizamos, si uno no asiste a las sesiones no tendría por qué cobrar su salario, eso establece el reglamento”, declaró Escobar.