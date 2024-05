Suspenden audiencia donde Choquehuanca debía responder por qué no convocó a sesión para tratar leyes 'antiprórroga'

La Sala Constitucional Primera de La Paz, decidió suspender la audiencia donde el vicepresidente David Choquehuanca, debió presentar sus descargados por no haber convocado al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional (ALP) para tratar en sesión los proyectos de ley 073 de suspensión de plazos procesales judiciales y la ley 075 de prórroga de magistrados.

El vocal de esta Sala Constitucional, Israel Campero, dijo que en primera instancia se debe resolver de manera interna la solicitud de los accionantes que pidieron su alejamiento del caso.

"Lamentablemente no va a desarrollarse por una razón. Los asambleístas que postularon la acción de cumplimiento han solicitado mi apartamiento de la causa. Yo tengo que resolver si me aparto o no, esto es parte de un proceso interno", dijo el vocal Campero.

El vocal dijo que en las próximas horas revisará el documento que pide su alejamiento del caso.

El accionista y senador del MAS, William Torrez pidió el alejamiento del vocal Israel Campero para excusarse del tratamiento de la Acción de Cumplimiento presentada contra el Vicepresidente David Choquehuanca, alegando un presunto vínculo con el Gobierno.

"Campero es funcional al gobierno, operador del ministro Iván Lima", dijo el legislador

Según el recurso legal que fue presentado por la oposición, Choquehuanca no convocó a sesión del pleno en al menos cinco meses, lo que impide el tratamiento y la resolución de las citadas normas que tienen el objetivo de cesar a los magistrados "autoprorrogados", medidas que tanto opositores como evistas respaldan y piden que se aprueben para lograr un cambio de mando en el Órgano Judicial.

Desde la Cámara de Diputados, y en varias sesiones, los legisladores opositores y del evismo, pidieron al presidente de la Cámara de Diputados cambiar el orden del día para agendar las dos leyes que aún no fueron tratadas.

Además, el presidente de la Cámara de Senadores, Andrónico Rodríguez, solicitó a Choquehuanca hace tres meses convocar a sesión plena para tratar los proyecto observados, pero no hubo convocatoria.