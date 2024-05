Manfred dice que no firmará pactos ni acuerdos con opositores porque se enfoca en la gestión municipal

El alcalde de Cochabamba, Manfred Reyes Villa, dijo este jueves que no participará de reuniones, coaliciones o firmas de pactos políticos para una candidatura única opositora en las elecciones 2025, porque está concentrado en la gestión municipal.

"No caeremos en la tentación de electoralizar ni politizar el país en este momento tan delicado en el que se necesita trabajar y sacar adelante nuestra economía. He tomado la sensata decisión de no ser parte de reuniones, coaliciones o firmas de pactos políticos; tengo que cumplir el mandato de mi pueblo y en la actualidad toda mi capacidad está concentrada en trabajar por Cochabamba, resolviendo sus problemas y pagando la deuda social con los sectores más postergados", escribió en su cuenta de X.

El Alcalde aseveró que su "exilio obligado" le ayudó a obrar con madurez política.

"Estoy convencido de que al político tradicional no lo hace la cantidad de años sino las detestables prácticas anacrónicas que, lamentablemente, hoy ciertos políticos antiguos y nuevos asumen como suyas, pretendiendo hacernos creer que es el camino para ganar las todavía muy lejanas elecciones", afirmó.

La oposición inició reuniones para perfilar una candidatura única frente al MAS. También hubo reuniones de los "opositores no tradicionales".

"Los políticos tradicionales y funcionales a los regímenes del pasado son los que ahora me critican y tratan de desvirtuar mi postura, haciendo insinuaciones antojadizas que están fuera de la realidad", apuntó.