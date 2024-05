Arzobispo de Santa Cruz llama a la comprensión y unidad en la solemnidad de la Santísima Trinidad

En una misa celebrada este domingo, el arzobispo de Santa Cruz, Monseñor René Leigue, hizo un ferviente llamado a la comunidad a buscar la comprensión y la unidad, inspirados por la Santísima Trinidad. Durante su homilía, Monseñor Leigue subrayó la importancia de invocar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo para profundizar en la fe y encontrar soluciones a los problemas que aquejan a la sociedad.

El arzobispo destacó que el Espíritu Santo es la fuerza que nos permite entender y resolver aquello que hasta ahora no hemos comprendido plenamente. "Pidámosle al Espíritu que nos ayude a entender todo aquello que no entendemos o que a lo mejor no hemos profundizado en eso", exhortó Leigue, enfatizando que es necesario abrirse a la acción del Espíritu para lograr una transformación genuina.

Monseñor Leigue también habló sobre los frutos del Espíritu, como el amor, la paz y la unidad, y cómo estos deben ser practicados para evitar caer en los mismos errores y pecados del pasado. "Si dejamos que actúe el Espíritu en nuestra vida, será diferente", afirmó, recordando que la Santísima Trinidad es una comunidad de amor que debe servir de ejemplo para la convivencia entre las personas.

Además, hizo un llamado a las comunidades de base, animándolas a renovar su compromiso y fortalecer su papel dentro de la Iglesia. Reconoció que estas comunidades han perdido fuerza en los últimos tiempos, pero subrayó la importancia de revitalizarlas para profundizar en la fe y en la comprensión de lo que Dios quiere para su pueblo.

Monseñor Leigue pidió a la Santísima Trinidad que ilumine a todas las autoridades y a la sociedad en general para encontrar soluciones a los problemas sociales y económicos que afectan a la región. "No nos cansemos de orar, no nos cansemos de pedir al Espíritu que sea Él el que nos ilumine a todos, para que encontremos la solución a nuestros problemas", concluyó, instando a la comunidad a mantenerse firme en la fe y la oración.