Carlos Mesa dice que ganarle al gobernante MAS será "insuficiente" sin una propuesta nueva

El expresidente de Bolivia Carlos Mesa (2003-2005) consideró que ganarle al oficialista Movimiento al Socialismo (MAS) en las elecciones de 2025 es "necesario", pero resultará "insuficiente" sin una propuesta nueva para "recomponer" el Estado y resolver la "grave" crisis económica que afecta al país.







En una entrevista con EFE, el exmandatario y líder de Comunidad Ciudadana (CC), consideró necesario que se entienda que, al margen de que "haya un quién" como candidato opositor en 2025, es "más importante" que haya "un qué", es decir, una propuesta de gobierno.







"Si crees que lo que tenemos que lograr es simplemente desbancar al MAS, sacar al MAS del Gobierno, ese es un camino necesario, pero insuficiente porque el MAS agotó su propuesta, porque tiene que plantear una propuesta nueva", opinó.







Para el también historiador y periodista, ese "qué" tiene que ver con una "remodelación del Estado, con una "recomposición de la institucionalidad democrática, una reconstrucción de los vasos comunicantes entre oficialismo y oposición y la resolución de una crisis económica grave" que el país ya está enfrentando.







El político consideró que el referendo de 2016 que negó al entonces presidente Evo Morales (2006-2019) la posibilidad de aspirar a un cuarto mandato "marcó un antes y un después" en el proceso histórico del país.







Según Mesa, la "culminación" de esa "acción popular" en repudio a la "prolongación ilegal de Evo Morales en el poder" fue la candidatura que lideró él mismo desde CC en 2019, pero eso fue "cortado por la violencia del fraude electoral" del que los opositores acusan al líder del oficialismo para evitar una segunda vuelta en esos comicios, que luego fueron anulados.







Morales renunció a la Presidencia en 2019 alegando ser víctima de un "golpe de Estado", en medio de las protestas sociales por las denuncias de fraude electoral a su favor.







Desde 2006 el Movimiento Al Socialismo ha sido el partido de Gobierno bajo el mando de Evo Morales, que tras su renuncia a la Presidencia estuvo por fuera del poder entre noviembre de 2019 y noviembre de 2020, periodo del Ejecutivo interino de Jeanine Áñez, y tras las elecciones de 2020 el MAS retornó de la mano de Luis Arce.







Para Mesa, su segundo lugar en las elecciones de 2020, ganadas por Arce, fue por "una candidatura que dividió el voto en Santa Cruz", en alusión al ahora sustituido gobernador de esa región, el líder opositor Luis Fernando Camacho, quien está detenido desde diciembre de 2023 por la crisis de 2019.







A su juicio, "no es exacto" decir que no se puede tener una candidatura opositora única, porque en 2019 hubo otros postulantes, pero él "concentró la casi totalidad del voto opositor".







Por esto, consideró que los "caminos" para la unidad de la oposición se puede dar con la unificación "tradicional", la generada por el ciudadano con su voto o con la propuesta de "elecciones primarias abiertas, simultáneas, obligatorias y competitivas" que plantea su partido Comunidad Ciudadana.







El exmandatario defendió que lo que ocurre hoy "no es un problema de insuficiencia de la oposición", sino de "un control secante de los cuatro poderes del Estado y de una dictadura de hecho que está disfrazada con algunos elementos de libertad de expresión".







Mesa cree que es posible "hacer una oposición que construya una democracia", pero eso sólo se logrará a partir de 2025 con una propuesta con aspectos como la "construcción de un proceso democrático con pluralismo político" y de un sistema institucional para "la corrección económica" ante la actual crisis.







También señaló que la decisión de que postule o no en 2025 será tomada en su momento por CC, aunque consideró que "la definición de una candidatura (...) es todavía prematura" por la coyuntura actual y por el tiempo que queda hacia los comicios y el cambio de mando, previstos para el último trimestre del próximo año.