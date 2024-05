Ministra Prada le dice a Evo que es “la mejor ficha de la oposición”

La ministra de la Presidencia, María Nela Prada, afirmó ayer que Evo Morales es la “mejor ficha de la oposición”, para atacar y sabotear al Gobierno de Luis Arce ante la falta de peso político de sus “verdugos”, en referencia a Carlos Mesa y Fernando Camacho.

Esta estrategia es parte de un plan externo que tiene entre sus componentes poner a Morales como “cabeza de la oposición” ante la falta de peso del resto de los actores de oposición, complementó.

“(Morales) está siendo, en realidad, el mejor instrumento y ficha que tienen, porque otros líderes no tienen peso en nuestro país. En realidad, la mejor ficha de la oposición es Evo Morales, pero no solamente de la oposición interna, sino de nivel internacional”, aseguró en una entrevista con No mentirás.

Desde hace meses, Morales se declaró abierto opositor al Gobierno e incluso dio la orden de bloquear los créditos externos en la Asamblea Legislativa, aunque poco después retrocedió ante el rechazo de los legisladores que le son afines, según reporte de Oxígeno.bo.

Senadores y diputados no dan curso a los créditos que superan los 900 millones de dólares. Los legisladores evistas y de las opositoras Comunidad Ciudadana y Creemos condicionan la viabilización de los créditos al tratamiento de los proyectos de ley 073 y 075 que cesan de sus cargos a las autoridades judiciales, y suspenden todos los plazos procesales.

Para Prada, esta acción es parte del plan de sabotaje de los evistas y la oposición, a lo que se suma la pretensión de instalar en el imaginario social una sensación de “crisis” en la economía que “cabalga sobre dos caballos de Troya, los dólares y los combustibles”.

“Tuve acceso a algunos informes vinculados a lo que se analiza en otros países del norte, y decían que realmente la mejor estrategia que ha funcionado ha sido tenerlo a Evo como el principal saboteador de nuestro Gobierno, en realidad están felices, aplaudiendo, y por supuesto que van a incentivar a que esto continúe”, advirtió.