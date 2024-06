Andrónico desafía a que lo encarcelen por presidir polémica sesión de la Asamblea

En medio de una ola de amenazas y acusaciones en su contra de parte del arcismo por haber presidido una polémica sesión de la Asamblea Legislativa, el senador Andrónico Rodríguez ratificó este viernes que está como presidente en ejercicio de dicho poder del Estado, negó que esté gestando un golpe de Estado e incluso desafío a que lo encarcelen.

En una conferencia de prensa, Rodríguez aseguró que será "bienvenida" cualquier demanda en su contra porque "no hay ningún miedo".

“Por trabajar, por resolver conflictos de la crisis institucional y de la crisis económica, ¿quieren demandarnos? Pues, bienvenida la demanda, bienvenido el proceso penal. ¿Quieren encarcelarnos? Pues, vengan ¿Quién quiere hacer aquello? ¿Quién se va a prestar a generar condiciones para esta nefasta decisión y acción?”, dijo.

El jueves, el evismo y la oposición aprobaron un conjunto de normas en una polémica sesión de la Asamblea Legislativa Plurinacional liderada por Rodríguez, quien asumió la presidencia de dicho poder del Estado después de que el presidente Luis Arce viajara a Rusia y dejara el mando del país al vicepresidente del Estado y presidente nato del legislativo.

La Procuraduría General del Estado (PGE) calificó esa sesión de una “reunión inconstitucional e ilegal de legisladores que incurrieron en desobediencia a resoluciones constitucionales” porque, el mismo jueves, el Tribunal Constitucional también admitió un recurso directo de nulidad interpuesto por el diputado arcista Juan José Jauregui para impedir el trabajo de evistas y arcistas.

Sin embargo, Rodríguez afirmó que no está haciendo “ningún contubernio con nadie para gestar un golpe” y aseguró que la cuestionada sesión del jueves, en realidad, fue un golpe a los que no trabajan.

“Yo le digo al Procurador y a muchos dirigentes políticos y de sectores sociales que la sesión de ayer es un golpe a los que no trabajan, es un golpe a aquellos que no quieren sesionar, un golpe para aquellos que no quieren trabajar en la Asamblea. A la Asamblea no venimos a mirarnos las caras y a gritarnos de evistas y arcistas”, enfatizó el senador evista.

En el auto constitucional de admisión, el TCP ordenó la “suspensión de la competencia del presidente de la Cámara de Senadores, desde el momento de la notificación con el presente auto constitucional, con relación a cualquier actuación -de la naturaleza que sea- emergente de la convocatoria objeto de este recurso, debiendo tener presente que será nulo de pleno derecho todo acto o disposición que se realice o emita con posterioridad por parte de la autoridad recurrida”.

La PGE, en un comunicado, remarcó que el artículo 147 del Código Procesal Constitucional establece que, desde el momento de la notificación con el recurso directo de nulidad, “quedará suspendida la competencia de la autoridad recurrida con relación al caso concreto” y que “será nula de pleno derecho toda disposición que se dicte con posterioridad”.

Sin embargo, “pese a la notificación pública y oportuna con la decisión del máximo garante de la constitucionalidad en el país, el senador Rodríguez y sus aliados políticos incurrieron en desacato flagrante a esa decisión”, cita el pronunciamiento de la institución liderada por el exviceministro César Siles.

“Por esta razón, ninguna ‘ley’ o declaración aprobada podría ser considerada o promulgada por el presidente Luis Arce, ni mucho menos publicada en la Gaceta Oficial de Bolivia. La PGE asumirá todas las acciones que la Constitución y la ley le otorga para preservar el estado de derecho ante las amenazas y acciones de hecho que atentan contra la democracia”, advierte la PGE.

En el mismo sentido, el arcista Jerges Mercado, jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS) en Diputados, consideró en El Deber Radio que la autoridad jurisdiccional debería iniciar procesos legales por “desataco”.

La Procuraduría, al igual que la mayoría de los pronunciamientos del arcismo, también consideró que “el senador Andrónico Rodríguez y sus cómplices usurparon las funciones del presidente nato de la Asamblea Legislativa, David Choquehuanca” y que “perpetraron un golpe a la democracia, al estado de derecho y al orden constitucional”.

El senador Rodríguez, por otro lado, pidió al Órgano Ejecutivo no ver como enemigo a la Asamblea Legislativa.

Además, “yo le digo al hermano presidente (Luis Arce) y al hermano vicepresidente (David Choquehuanca) que hablen con los asambleístas, no ataquen; si vamos a estar atrincherándonos unos y otros (…), ahí realmente estaremos mostrando una inmadurez política ante la población”, añadió.