Tras rechazo del TSE: MAS “evista” dice que ya no habrá congreso, sólo un encuentro

En un giro inesperado, el Movimiento Al Socialismo (MAS) decidió transformar su congreso programado en Villa Tunari en un “gran encuentro nacional”, después de que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) anunciara que no acompañaría el evento para darle validez oficial. La decisión del TSE ha generado fuertes críticas y denuncias por parte de los líderes del MAS, quienes acusan a las autoridades electorales de obedecer órdenes del presidente Luis Arce y del vicepresidente David Choquehuanca.

“Es lamentable que el Tribunal Supremo Electoral, especialmente el vocal Tahuchi Tahuichi, salga a decir que no va a supervisar el congreso de este 10 de junio. Por lo tanto, no se va a realizar. El congreso lo convertiremos en un encuentro nacional del MAS y a la vez del instrumento político”, declaró Ponciano Santos, secretario general de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Santa Cruz del ala evista.

El exmandatario Evo Morales también se pronunció al respecto, señalando que, a pesar de la postura del TSE, la concentración se llevará a cabo como estaba planeado. “Al margen de cualquier mensaje del Gobierno o del Tribunal Supremo Electoral, esta clase de acciones de bloqueo no impedirán que mañana (lunes) la concentración en el estadio Bicentenario de Villa Tunari sea impresionante”, afirmó el también dirigente de los cocaleros del trópico.

La reacción del MAS ha sido de indignación y desafío. Ponciano Santos denunció que los vocales del TSE están jugando con los sentimientos de las organizaciones sociales y los acusó de seguir órdenes del presidente Arce y del vicepresidente Choquehuanca. “Nos eliminaron el congreso de Lauca Ñ, nos dieron un plazo para convocar a un congreso y ahora no quieren supervisarlo. Esto es grave”, expresó el dirigente campesino. Además, aseguró que los partidarios del MAS ya están en camino a Villa Tunari y exhortó a la militancia a informarse sobre las acciones del Gobierno.

Juanita Ancieta, dirigente de las Bartolinas, también criticó la decisión del TSE y acusó al Gobierno de manipular políticamente al tribunal. “Nosotros hemos cumplido con toda la legalidad para este congreso. Sabemos que es el miedo que tienen al pueblo organizado. Aunque no vengan a supervisar, nuestras bases ya están en Villa Tunari y otros están en camino. Eso significa que estamos de verdad con las bases”, subrayó.

Gustavo Ávila, vocal del TSE, explicó la razón de no supervisar el congreso del MAS. “Hasta el momento nosotros no hemos recibido ningún tipo de notificación ni tampoco una nueva solicitud por parte de la organización política. Por lo tanto, el Tribunal Supremo Electoral no estará presente en este congreso al no tener estos requisitos cumplidos”, dijo el funcionario a ANF.

El MAS había solicitado al Órgano Electoral la supervisión de su congreso, pero el pasado 17 de abril, tras un análisis de los requisitos, el TSE decidió rechazar la petición.

El conflicto entre el MAS y el Gobierno del presidente Luis Arce se intensifica en medio de acusaciones de manipulación política y falta de supervisión electoral.