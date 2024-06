Boric afirma que las primeras ayudas a los afectados por inundaciones se pagarán el lunes

El presidente de Chile, Gabriel Boric, afirmó que las ayudas a las familias afectadas por las fuertes lluvias causadas por el sistema frontal en la zona centro sur del país comenzarán a pagarse a partir del lunes.







"Se están haciendo las fichas correspondientes para entregar a la brevedad desde el lunes las ayudas correspondientes a las familias afectadas, en particular el bono de recuperación de hasta 1.500.000 pesos (unos 1.500 euros) según el nivel de afectación de la vivienda", afirmó Boric en declaraciones a los medios en Estocolmo.







Además, aseveró, se va a avanzar en la "recuperación productiva" para la afectación del comercio, en particular en la zona de Curanilahue, donde han quedado muy impactados por las inundaciones de ese sector, así como el de la agricultura.







Durante la madrugada de Suecia el presidente se reunió telemáticamente con la ministra del Interior, Carolina Tohá, el subsecretario del Interior, Manuel Monsalve y la delegada presidencial en la región del Bio Bio, Daniela Dresseller, entre otros, para conocer "al detalle" la situación de emergencia, revise lo hecho hasta el momento y adopte medidas.







"Han sido lluvias muy intensas. Afortunadamente la infraestructura pública, en particular, a diferencia de las lluvias del año pasado ha resistido de mejor manera por el momento", señaló.







Boric explicó que las comunas más afectadas son las de Curanilahue y San Rosendo, pero que también han sufrido los municipios en el sector de Farellones o de Puente Alto, donde las crecidas de los ríos obligaron a realizar algunas evacuaciones.







El presidente también advirtió de que según las previsiones se aproxima otro frente de mal tiempo de cara a la semana que viene, pero aseguró que el Estado "se está preparando para ello" y en general está "respondiendo adecuadamente" a la situación.