TCP declara nula la sesión que, presidida por Andrónico, decidió cesar a los magistrados

"Somos siete guardaparques para 747 mil hectáreas y uno es jefe de protección". De esa manera definió la realidad de las áreas protegidas de Bolivia uno de los guardaparques que participa del XI Foro... Ver más Fospa 2024: Explotación de minerales y petróleo, principal amenaza de las áreas protegidas de Bolivia

La Comisión de Planificación, Economía y Finanzas de la Cámara de Senadores aprobó este miércoles los créditos por $us 35 millones para la carretera Norte Integrado-Yapacaní y por $us 43 millones... Ver más Comisión del Senado aprueba créditos por $us 78 millones para Yapacaní y Sucre, este jueves se los trata en el plenario

La Policía intervino esta mañana cinco predios que estaban en manos de avasalladores en la provincia Obispo Santistevan de Santa Cruz, informó el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo. Ver más Policía recupera cinco predios avasallados en Santa Cruz