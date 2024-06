Transporte dialoga hoy y posterga bloqueos; otros sectores presionan

Si bien el transporte pesado dio un respiro al Gobierno con la postergación del bloqueo de carreteras hasta el jueves; el sector Salud mantiene su estado de emergencia en rechazo a la jubilación forzosa, los trabajadores por cuenta propia exigen la renuncia del ministro de Obras Públicas y el Comité Nacional de Defensa de la Democracia (Conade) continúa con los “rotondazos” en Santa Cruz

Hoy a las 15:00 se instalará una reunión entre la dirigencia del sector del transporte pesado y el Gobierno, al mando del ministro de Economía, Marcelo Montenegro. El objetivo es analizar las demandas de ese sector en conflicto

Sin embargo, el dirigente nacional del Transporte Pesado, Héctor Mercado, ratificó ayer el bloqueo indefinido de caminos desde el 27 de junio si el Gobierno no atiende sus demandas. “Ratificamos el paro movilizado desde el jueves 27. Damos 72 horas hábiles al Gobierno para que solucionen los problemas que tiene el transporte boliviano”, señaló.

La renuncia del ministro de Obras Públicas, Edgar Montaño, es otra de las peticiones del sector, además de los problemas que tienen con la Aduana y con Impuestos Internos, entre otros. “Se debe cumplir con el voto resolutivo; de lo contrario, se viene el bloqueo contundente con fronteras desde el jueves”, dijo Mercado.

Tras los cuestionamientos al ministro Montaño, el viceministro de Transportes, Enrique Ponce de León, aclaró que la autoridad no participará del diálogo porque estará dedicado a otra agenda.

Cuentapropistas

Por otro lado, los trabajadores por cuenta propia exigieron al presidente Luis Arce la destitución de Montaño por no tener la capacidad de resolución de problemas. “Mientras no veamos la renuncia del señor Montaño en mesa, no vamos a asistir al diálogo”, enfatizó su representante, Rafael Ortuño.

Conade

En Santa Cruz, ciudadanos que respondieron a la convocatoria del Conade se concentraron en algunas rotondas para exigir soluciones a la crisis económica. Se trata de la segunda semana de protesta. “Atravesamos una crisis económica muy fuerte que golpea cada hogar a cada trabajador, pero mientras nosotros sentimos en carne propia las dificultades y los sacrificios, el Gobierno niega la realidad. Niega lo evidente. Niega la existencia de la crisis”, dice parte de la convocatoria.

Salud

El sector Salud mantiene su estado de emergencia en rechazo a la jubilación forzosa a los 65 años, contemplada en el anteproyecto de ley de modificación del sistema de pensiones.

El presiente del Colegio Médico de La Paz, Edgar Villegas, informó que presentarán una carta al Ejecutivo y Legislativo, solicitando “archivar” el proyecto de ley.



Desde la Comisión de Planificación de la Cámara de Diputados, se los convocó nuevamente, informó el presidente de la comisión legislativa, Omar Yujra.