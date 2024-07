Novillo afirma que se llamó a jefes de unidades militares para desactivar el intento de golpe

El ministro de Defensa, Edmundo Novillo, afirmó este jueves que se tomaron varias medidas antes del intento de golpe de Estado del 26 de junio y que incluso se llamó a varios comandantes de las unidades militares para que no se sumen a la asonada.

"Cuando estaban desplazándose (Zúñiga y otros a la plaza Murillo), lo que hicimos, por previsión, fue llamar a los comandantes de las unidades para que no se plieguen y es por eso que Zúñiga dice, cuando algún policía le pregunta, '¿por qué fracasó el golpe?' y dice 'porque me fallaron varias unidades del Ejército, de la Fuerza Aérea y de la Armada'. Claro, porque nosotros desactivamos el golpe", declaró el ministro de Defensa a radio Panamericana, según el reporte de Brújula Digital.

"Realizamos todo un proceso (para evitar el golpe) con militares de confianza, no siempre con miembros de Inteligencia, que estén al tanto. Consiguientemente, el comandante en jefe, almirante Vigabriel, el jefe del Estado Mayor, el general Peñaloza, y el general Soria estuvieron en mi despacho porque los otros no respondían al celular. Hicimos las llamadas a todas las unidades militares para que no se presten a este hecho de golpe de Estado", insistió la autoridad.

El Ministro afirmó, en otro acto, que Zúñiga era un "comandante desquiciado" y que la justicia deberá tomar las acciones necesarias contra los golpistas. "A diferencia de cómo sucedió en una época oscura de nuestra época, hoy ni el estado ni el pueblo, ni la comunidad internacional pasarán por alto una afrenta contra el orden constitucional y democrático establecido protagonizado por un comandante desubicado o desquiciado la semana pasada", dijo Novillo.

Indicó que el pueblo también tomará nota de las acciones de estos militares y que será una "vergüenza eterna". "Además de ser juzgados por la ley, también serán juzgados por el pueblo y por la historia contra aquellos que pretendían levantar el orden constitucional y destituir a un Gobierno democráticamente eterno, para ellos vergüenza eterna, pues la patria nunca perdona a quienes comenten la traición", resaltó el ministro en su discurso por el 54 aniversario de creación de la Escuela de Comando y Estado Mayor Naval "Dr. Ladislao Cabrera Vargas", según reportó ANF.

La tarde del miércoles 26 de junio, Zúñiga y el comandante de la Armada, vicealmirante Juan Arnez, tomaron la plaza Murillo con efectivos armados y vehículos blindados. El Gobierno afirmó que ese hecho fue un golpe de Estado frustrado. Sin embargo, la oposición y la facción evista del MAS indicaron que fue un "autogolpe" armado.