Evo: "Salvé a Bolivia y el pueblo quiere que vuelva"

En entrevista con BBC Mundo, Evo Morales aseguró haber sido el "salvador" de Bolivia y mostró su convicción respecto a que considera que el "pueblo quiere que vuelva" para "volver a salvar" el país.

"Yo sé bien, por mi parte, salvé a Bolivia. Entonces aquí, por una cuestión política, por justicia, el pueblo quiere que vuelva Evo para salvar a Bolivia", afirmó Morales, al ser consultado por su intención de volver a postularse a la presidencia el 2025.

Morales está inhabilitado de participar en los comicios del 2025 debido a que, en la parte resolutiva de un fallo, el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) limitó a dos periodos constitucionales la cantidad de veces que una persona puede ejercer la presidencia del Estado.

Morales, en ese sentido, especificó que lo busca es una "elección discontinua", como, dijo, ocurre en todos países como Brasil o Estados Unidos.

"Ahora yo estoy experimentando qué tan importante es la continuidad", acotó.

En esa línea, Morales reiteró estar dispuesto a ir a unas elecciones primarias contra el actual presidente del Estado, Luis Arce, y hasta hacer campaña por él si llegase a perder en ese proceso.

"Yo dije eso públicamente. ¿Ningún problema, eh? Sin primarias no hay democracia en el partido. Por eso son tan importantes. Yo me someto a primaria, si me gana voy a hacer campaña por él. Si yo gano, que haga campaña para mí", afirmó.

No obstante, afirmó tener diferencias "ideológicas, pragmáticas" y hasta "éticas" con el actual Presidente, a quien acusó de ser él quien "electoraliza" el país.

"Diferencias ideológicas, programáticas, hasta de ética. Entonces la gente eso lo ve como una traición. Él tiene una política de contracción económica, él cuando llegó eliminó cuatro ministerios. A ver, hablemos de las recetas del Banco Mundial, de reducir el Estado, un Estado mínimo. Ese Estado mínimo solamente regula y no invierte. Lucho redujo cuatro ministerios (...) las personas protestan. Quien electoraliza es Lucho (...) Eso es lo que a mí más me enoja", afirmó.

En entrevista con el mismo medio internacional, el pasado martes, el presidente del Estado, Luis Arce, ya había advertido que la "obstinación" de Morales es el de ser candidato a la presidencia "a toda costa" y "por las buenas o por las malas".

"La terquedad de seguir siendo candidato es lo que está generando todo esto", dijo Arce, en referencia a la fractura en la izquierda boliviana.