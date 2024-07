Legisladores arcistas inspeccionan Lliquimuni

Un grupo de senadores y diputados del Movimiento Al Socialismo (MAS) del ala arcista inspeccionó este sábado el proyecto Lliquimuni Centro X1, ubicado en el municipio de Alto Beni, provincia Caranavi del departamento de La Paz.

Esta actividad se da a propósito de las declaraciones del expresidente Evo Morales, quien esta semana se atribuyó el éxito del descubrimiento de 1,7 trillones de pies cúbicos de recursos hidrocarburíferos en el pozo Mayaya Centro X1.

La senadora Virginia Velasco, según La Razón, dijo que Morales le mintió al pueblo, pues en ese pozo no se encontró nada y hoy está completamente abandonado.

“Hemos verificado lo que era el pozo petrolífero Lliquimini y verificamos que no funciona, no ha tenido resultados y ha sido un fracaso la exploración, solo fue una crónica de una exploración fallida. Se hizo una inversión de $us 160 millones sin éxito y el expresidente ya no puede decir que hubo resultados, fue una mentira”, dijo a La Razón.

Indicó que también llegaron al pozo Mayaya X1, donde comprobaron que sí hay resultados positivos y maquinaria trabajando a pleno. “No es como dice (Morales) que está cerquita, son cuatro horas de distancia. Lliquimuni está totalmente abandonado, no hay camiones, solo está su plaqueta. Los comunarios nos esperaron e indicaron que de la noche a la mañana el 2019 desapareció toda la maquinaria y no les dieron ninguna noticia”.