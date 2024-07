Denuncian a senadora evista por dar respuestas a un postulante a magistrado

La senadora "evista", Patricia Arce, fue denunciada este martes por presuntamente favorecer a un postulante a magistrado durante la fase oral de la preselección para las elecciones judiciales.

La denuncia surgió a raíz de un video difundido en redes sociales y que se hizo viral.

En él se ve que Arce realiza señas con su lapicero formando los incisos de las respuestas correctas para que el postulante Carlos Ortiz, de Beni, rinda satisfactoriamente su evaluación. El aspirante obtuvo la calificación más alta.

Visiblemente molesta, la legisladora negó ante la prensa el hecho y ratificó que durante el proceso de la toma de exámenes siguió un trabajo "responsable".

"No me interesa cómo lo entienda la población, no me interesa lo que diga la gente, a mí lo que me interesa es lo que yo pienso y lo que yo sé", insistió Arce.

Este hecho fue condenado por los internautas.

"Encima nos humilla al pueblo que nada tenemos que ver....", escribió Samuel Gallegos.