Evo sufre una caída tras conferencia de prensa en Santa Cruz

"No hay nada que debatir"; las bancadas de Creemos y Comunidad Ciudadana no apoyan el nuevo referéndum propuesto por Arce para tratar la subvención de hidrocarburos, escaños y reelección. El ala... Ver más Oposición no apoyará el referendo propuesto por Arce y evismo se cierra a negociaciones

El excandidato presidencial Chi Hyun Chung y el capitán de la Policía Edman Lara firmaron este miércoles una alianza política denominada "Acuerdo por la Reconstrucción de la Patria", con miras a las... Ver más Chi Hyun Chung y el policía Edman Lara firman alianza para las elecciones 2025 2025

El expresidente y jefe nacional del MAS, Evo Morales, afirmó este miércoles que el referendo convocado por Luis Arce busca inhabilitarlo para las elecciones de 2025. Ver más Evo dice que Arce busca inhabilitarlo con la convocatoria a referendo sobre reelección